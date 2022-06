Prin clipe de groază a trecut o șoferiță din Negrești, după o ploaie torențială. Asfaltul s-a surpat, dintr-o dată, sub roțile mașinii.

Autoritățile au împrejmuit zona și așteaptă ca firma care s-a ocupat de asfaltări, acum câțiva ani, să refacă drumul pentru că lucrarea este încă în garanție.

Femeia a povestit pe rețelele de socializare cum a scăpat ca prin urechile acului, după ce a simțit că strada cedează sub mașina. A accelerat și a reușit să se salveze, dar în urmă s-a format un crater de aproximativ doi metri adâncime.

Localnic: „E bună, e bună. E adâncă. Ferească Dumnezeu, se întâmplă o istorie. Nu e bine, nu e făcută ca lumea.”

Cristi Rusu, primarul orașului Negrești: „La lucrările de refacere s-a turnat și o placă de beton și o plasă de fier sudat pentru a asigura siguranța, dar stratul de beton e mic. Probabil de mult e săpată groapa și stratul de beton ținea încă asfaltul, dar tasarea, cu siguranță, nu a fost făcută cum trebuie.”

Incidentul s-a petrecut în centrul orașului, pe una dintre străzile reabilitate cu bani europeni, în 2011, de către Compania Națională de Investiții. Opt ani mai târziu, mai multe artere din oraș au fost decopertate pentru lucrări la canalizare, iar recepția s-a făcut în 2020. Calitatea lasă de dorit.

Cristi Rusu, primarul orașului Negrești: „Acolo e o groapă, o vedeți? Aia duce acolo, aia încolo. Apa circulă de aici. Se vede acolo. Se duce încolo. Vine apa de acolo. O mică denivelare și aici se vede. Nu poți să îți dai seama ce e dedesubt.”

O problemă ar putea să fie și rețeaua de beciuri din subteranul orașului.

Cristi Rusu, primarul orașului Negrești: „Orașul Negrești se află pe o rețea de canale, foste beciuri, nu avem de unde ști unde se află. Probabil din cauza scurgerii din subsol s-a surpat. Mai are un an de garanție, dar dacă intervenim noi pierdem garanția. Am înștiințat și CNI și firma să vină urgent să repare groapa.”

Localnic: „Nu e normal așa ceva. Am observat că sunt găuri, sunt beciuri vechi. Se putea întâmpla oricui, trebuie rezolvată problema.”

Localnic: „Nu e bun, se întâmplă multe. Să se rupă asfaltul deodată.”

Localnică: „Poate răspunde cineva de treaba asta. E foarte periculos. Vine un copil, dacă era noaptea, ferească Dumnezeu se ducea acolo, își rupea o mână, un picior.”

Autoritățile locale au făcut deja demersuri la Compania Națională de Investiții, dar și la constructor, aflat acum în insolvență, pentru a repara drumul în cel mai scurt timp.

Până atunci, groapa rămâne delimitată cu bănci, iar șoferii trebuie să circule cu prudență.