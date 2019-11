CGMB a votat delegarea alimentării cu energie termică a Capitalei. "Parametri decenţi"

Serviciul de alimentare cu energie termică a Capitalei a fost delegat Companiei municipale Termoenergetica, conform unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa de joi a CGMB.

La începutul şedinţei, primarul general, Gabriela Firea, a declarat că bucureştenii "nu au niciun motiv de îngrijoare", deoarece "livrarea agentului termic va fi asigurată în parametri decenţi". Ea a adăugat că Termoenergetica va prelua angajaţii RADET şi întreaga activitate a regiei, conform Agerpres.

Consilierul municipal PNL Ciprian Ciucu a declarat, joi, că a primit doar cu câteva ore înaintea şedinţei de Consiliu General al Capitalei proiectele care vizează delegarea serviciului de termoficare către compania municipală Termoenergetica.

Consilierul PNL a subliniat că este vorba despre câteva sute de pagini pe care nu a avut timp fizic să le parcurgă şi, în aceste condiţii, "ştie despre ce votează, dar nu şi ce votează", transmite Agerpres.

"Cu câteva ore înaintea şedinţei, am primit mai multe documente care ar trebui să stea la baza delegării serviciului de termoficare către Termoenergetica, una dintre companiile municipale înfiinţate de Gabriela Firea. De ce? Pentru că a intrat RADET în faliment. Sunt sute de pagini acolo şi nu poate să îmi spună nimeni dintre colegii mei din Consiliul General că ştie cu adevărata ce scrie acolo. Noi ştim despre ce votăm, dar nu ştim ce votăm. Falimentul RADET, care este anunţat de ani de zile, pentru că a fost în insolvenţă, introdus chiar de către Gabriela Firea, a luat-o prin surprindere. Acest faliment este, în principal, vina lui Sorin Oprescu, dar şi a Gabrielei Firea, deopotrivă. De ce? Sorin Oprescu nu a plătit la timp subvenţia, s-au acumulat datorii uriaşe, iar Gabriela Firea a eşuat în a veni cu un plan de salvare a regiei", a explicat el, într-o declaraţie acordată presei.

Ciucu a menţionat că proiectele privind delegarea prevăd şi capitalizarea noii companii cu 645 de milioane de lei, dar bugetul municipalităţii nu ar avea această sumă în prezent.

"Suntem puşi în faţa faptului de a vota azi un proiect care să permită ca bucureştenii să mai aibă parte de apă caldă şi căldură, dar se cere şi capitalizarea cu 645 de milioane de lei a acestei regii. Este o sumă pe care Bucureştiul astăzi nu o are. Deci, dacă ne uităm pe buget, pe rectificările de azi, şi pe tot bugetul, Bucureştiul nu are aceşti bani. Ce va face Gabriela Firea? Probabil se va duce la Guvern să ceară aceşti bani pentru că nu are de unde să îi acopere", a susţinut el.

Liberalul a adăugat că reprezentanţii PNL au primit de la ELCEN date diferite faţă de cele furnizate de către administratorul special în privinţa datoriei curente a RADET. El a precizat că această datorie ar fi de 284 de milioane de lei, nu 19 milioane lei.

"Nu este adevărat atunci când spune că RADET nu are şi datorii curente la ELCEN. Colegii mei au vorbit la ELCEN ieri şi sunt 284 de milioane datorii curente. Şi ştiţi foarte bine că şi ELCEN este în insolvenţă, tot din cauza RADET şi a Primăriei. Şi dacă nu plătim acei bani care sunt acum datorii, aşa cum am promis că trebuie să îi plătim, suntem efectiv în pericolul de a nu avea apă caldă şi căldură. Aşa guvernare iresponsabilă eu nu cred că a mai avut Bucureştiul în toată istoria lui. Este incredibil unde s-a ajuns", a menţionat Ciprian Ciucu.

El a adăugat dosarul de licenţiere a companiei Termoenergetica ar fi fost trimis la ANRE abia alaltăieri.

