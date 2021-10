Cîțu, după incendiul de la Constanța: Este de neacceptat. Am cerut demiterea managerului spitalului

Premierul Florin Cîțu a transmis, vineri, condoleanțe familiilor victimelor incendiului de la secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Constanța și a informat că a cerut demiterea managerului instituției.

“Am ținut în permanentă legătură cu autoritățile pentru a mă asigura că pacienții sunt transferați la spitalele din zone. Este de neacceptat să se întâmple astfel de lucruri în spitalele din România. Este o realitate pe care începând din acest an încercăm să o modificăm după 30 de ani în care nu s-a făcut aproape nimic pentru sistemul de sănătate din România”, a declarat Florin Cîțu.

"Așa cum am cerut MS să pregătească valul 4 am cerut acea anchetă pentru a vedea cum a fost pregătit valul 4. În acest moment este important să se uite care sunt soluțiile pe termen scurt că astfel de tragedii să nu se mai întâmple. Știți foarte bine că este o presiune pe sistemul de sănătate pe termen scurt. Pe termen mediu este important că tot ce avem în PNRR să fie implementat pentru a avea un sistem modern care să facă față tuturor situațiilor. Așa cum am spus am cerut acea anchetă la MS, voi avea rezultatele în acest weeked și le voi prezența. Deja știm că am intrat în acest val 4 cu un număr insuficient de paturi. Ceea ce vedem astăzi este că nici secțiile AȚI nu au fost pregătite de valul 4. Mai mult, a existat acel raport după tragedia de la Piatra Neamț. Există o evaluare", a continuat premierul.

Premierul a punctat că a cerut primarului Constanței să îl demită pe managerul spitalului de Boli Infecțioase.

"Am luat două decizii. L-am sunat pe domnul primar Virgul Chițac și am cerut să o demită pe dna manager a spitalului de Boli Infecțioase. De asemenea, am semnat ordinul de demitere a președintelui ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate), care de când a intrat în funcție nu a mai făcut nicio evaluare și era în atribuțiile sale să facă evaluări în ceea ce privește acreditările spitalelor din România. Mai ales că în acest spital din Constanța avem mai multe nereguli pe care le-am descoperit", a mai spus șeful Guvernului.

Cîțu a spus că șeful ANMCS nu ar fi făcut nicio evaluare, nu a mers la spitale pentru evaluare, ci s-ar fi bazat doar pe declarații pe proprie răspundere a managerilor.

"Eu îl demit pe domnul președinte că e în subordinea secretariatului general al Guvernului și pot sa fac acest lucru. Nu și-a dus la îndeplinire sarcinile. Mă aștept la aceeași intransigentă de la Ministerul Sănătății sau orice altă instituție care avea atribuții în pregătirea valului 4 și nu a făcut-o. Cei responsabili pentru că nu au pregătit valul patru vor plăti indiferent de funcția pe care o dețin acum, ori au deținut-o la ministerul Sănătății", a mai spus premierul.

Amintim că 7 persoane au murit, vineri dimineata, în urma unui incendiu izbucnit la secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase.