Circulaţia rutieră, închisă pe Transalpina, din cauza viscolului

Vremea rea va ține cel puțin până mâine, și este posibil ca cea mai înaltă șosea din țară să rămână tot închisă.

Drumarii care au încercat să curețe carosabilul, au dat de gheață și viscol

Temperaturile au scăzut pe Transalpina până la minus cinci grade, la peste 2000 de metri altitudine. Marți dimineață, drumarii au încercat să curețe carosabilul, dar au dat doar de gheață și viscol.

În weekend a fost soare și mulți turiști au mers la munte pentru a se bucura de vremea frumoasă. Însă acum peisajul arată altfel. Dimineață, turiștii au fost anunțați că nu au voie să mai urce pe munte.

Șofer: „Au zis că e deschis între 10 și 17. Azi s-a luat decizia. A nins azi noapte, e viscol sus și nu se mai poate circula. Găsim o altă rută. Venim din Constanța”.

Pe munte au mai rămas doar ciobanii, care nu au apucat să își coboare turmele.

Localnic: „Este zăpadă, într-adevăr, a nins mai devreme decât trebuia. Nu am coborât-o, mâine trebuia. De asta nici nu am putut trece vârful acum, mâine poate s-o mai liniști un pic și coborâm și oile la vale”.

Ciobanii spun că pe drum au întâlnit și turiști care au ignorat restricțiile și s-au aventurat pe șoseaua închisă circulației între Rânca și Obârșia Lotrului.

Localnică: „Din păcate, sunt foarte mulți turiști în urmă, care s-au aventurat. Unii s-au întors, alții cred că o să apeleze la cei abilitați să vină să-i scoată, pentru că sunt inconștienți pe vremea asta să treacă Transalpina”.

Autoritățile fac apel la șoferi

Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova: „Facem un apel la toți conducătorii auto să nu încerce să tranziteze acest sector de drum, pentru că își pun în pericol atât viața lor, cât și viața celor care intervin să-i salveze dacă vor avea probleme în munte”.

Miercuri dimineață, drumarii vor merge din nou cu utilajele pe munte și, în funcție de condițiile meteo, vor decide dacă restricțiile de circulație se mențin.

Dată publicare: 04-10-2022 10:34