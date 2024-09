Ciobănescul românesc corb, a patra rasă românească recunoscută internațional. Care sunt calitățile sale

Ciobănescul românesc corb este, potrivit experților, un câine de talie mare, impozant, curajos și mândru.

Ciobănescul românesc corb este echilibrat, calm, cu un instinct de pază foarte dezvoltat și perfect subordonat stăpânilor săi. Calitățile sale sunt menționate în raportul aprobat de Comisia de standard și cea științifică a Federației Internaționale Chinologice.

De talie mare și culoare neagră, acest ciobănesc este un câine de pază foarte bun pentru turme, curajos, care nu are încredere în străini.

Petru Muntean, președintele comisiei de omologare a raselor românești: „E o rasă deosebită care va accesa la circuitul intern expozițional, expozițiile fiind un vehicul pentru promovarea raselor noastre naționale în circuitul chinologic internațional. Recunoașterea internațională a celei de-a patra rase românești, ciobănescul românesc corb, plasează în circuitul internațional rasa noastră națională. Așa cum până acum au fost plasate și celelalte trei rase românești: ciobănescul românesc carpatin, ciobănescul românesc mioritic și ciobănescul românesc de Bucovina.”

Încă din anul 2008, Asociația Chinologică din țară a studiat rasa ciobănescului românesc corb. A durat 16 ani până când Comisia de standarde și cea științifică a federației internaționale să emită un raport favorabil rasei românești.

Petru Muntean, președintele comisiei de omologare a raselor românești: „Procesul e destul de laborios, se face un studiu pe rasa respectivă. Am măsurat poate sute de mii de câini până când am reușit să întocmim documentația și să redactăm proiectul de standard, pentru că fiecare câine de rasă are un standard care este aprobat în cele din urmă de Federația Chinologică Internațională.”

Deocamdată, omologarea acestei rase este provizorie. Însă beneficiile recunoașterii internaționale sunt aceleași. Urmează un proces lung de zece ani după care procedura va fi definitivă.

