Cine sunt cei doi alpiniști români care au cucerit „vârful real” al muntelui Manaslu din Nepal fără tuburi de oxigen

Laura Mareș - medic oftalmolog de meserie - și Iustin Ionescu - alpinist profesionist - și-au atins ținta în cinci zile, cu patru zile mai devreme decât și-au planificat.

Muntele Manaslu are două vârfuri. Până de curând alpiniştii urcau pe „umărul” muntelui, care acum se numește „Old Summit".

Timp de cinci zile, cei doi români - ambii trecuți de 45 de ani - au îndurat vântul și frigul pentru a ajunge pe Manaslu, al optulea cel mai înalt vârf din lume, cu o altitudine de 8.163 de metri. În ciuda condițiilor grele, nu s-au dat bătuți.

Iustin Ionescu, alpinist: „Suntem primii români care ajungem pe vârful real. Ce înseamnă lucrul ăsta? Până acum, de curând, ultima creastă finală până pe vârful real nu se practica, era foarte abruptă, la altitudini foarte mari. Noi suntem primii români care am urcat fără oxigen”.

Pe parcursul ascensiunii, cei doi s-au retras de patru ori în tabere, atunci când înaintarea devenea foarte riscantă.

Laura Mareș, alpinist: „Mergi pe munte la altitudini din ce în ce mai mari, cobori în tabăra de bază să te refaci, iar urci, iar cobori, îți cari echipamentul. Ne-am amenajat patru tabere. La a treia rotație am plecat la vârf, am plecat de la 7.500 de metri la miezul nopții și am urcat cam 100 de metri în înălțime pe oră. La 8.000 de metri este și mai greu, mai ales că ne urcam și fără oxigen suplimentar, deci totul se întâmplă foarte greu, faci câțiva pași pe minut”.

Au reușit să atingă vârful în dimineața celei de-a cincea zi.

Laura Mareș, alpinist: „Am ajuns la ora opt pe vârf. Pe vârf am simțit o ușurare”.

Iustin Ionescu, alpinist: „Senzația de a fi între crestele și la acea altitudine dimineața e minunată”.

Expediția face parte dintr-un proiect mai amplu. Cei doi au în plan să escaladeze toți cei 14 munți de peste 8.000 de metri. Până acum, Iustin Ionescu a reușit să atingă opt dintre cele 14 vârfuri, iar Laura Mareș - două.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 05-10-2023 17:37