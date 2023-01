Cine este tânărul care a lovit o femeie însărcinată în opt luni și, ulterior, a fugit de la locul accidentului

Gravida a fost dusă de urgență la spital, dar, din păcate, copilul care urma să se nască în curând, nu a mai putut fi salvat de medici. Șoferul, cetățean britanic de origine libiană, a străbătut aproape întreaga țară în timpul nopții, dar a fost prins pe Aeroportul din Cluj Napoca, în timp ce încerca să iasă din țară.

Ali Aboungab a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în zona în care s-a produs accidentul, la ora 18 și 37 de minute. Ieșea dintr-un supermarket însoțit de o femeie, cel mai probabil iubita lui. A intrat în mașină, unde a stat vreme de un minut, apoi a părăsit parcarea. Câteva secunde mai târziu, alte camere îl surprind când încearcă să frâneze.

Nu a reușit să oprească la timp și a lovit-o pe femeia de 35 de ani, care, spun surse din anchetă, nu se afla pe o trecerea de pietoni. Un voluntar care locuia în apropiere i-a acordat primul ajutor. Din păcate, a pierdut sarcina, ajunsă aproape la termen. Femeia a fost internată la Spitalul Pantelimon cu o fractură gravă la piciorul stâng.

Cătălin Niculescu, voluntar „Există un erou”: „Am auzit o bubuitură foarte mare că locuiesc în zonă, am și primit prin aplicație cazul și am coborât din casă la victimă. Victima era întinsă pe spate, piciorul lovit. Am întrebat-o, nu a reușit să răspundă, dar era conștientă. Era și soțul victimei acolo, ne-a spus că este însărcinată în opt luni”.

Femeia însărcinată în opt luni a fost găsită în stare gravă chiar pe trotuar. Imediat după impact, șoferul a fugit de la fața locului. Se afla într-o mașină închiriată în momentul în care a lovit-o pe femeia de 35 de ani, spun surse din anchetă. El a fost depistat, totuși, de polițiști la aproape zece ore distanță, la ora patru dimineața, pe aeroportul din Cluj Napoca, încercând să fugă din țară.

Tânărul în vârstă de 24 de ani, cu cetățenie britanică, voia să fugă la Londra, spun polițiștii. Avea permis valabil eliberat în urmă cu doi ani în Regatul Unit. Mașina, un Mercedes E-Class fabricat în 2022, a fost găsită pe o stradă de lângă aeroportul din Cluj Napoca. Polițiștii au reușit să refacă traseul șoferului și să-i identifice mașina, cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Agajatul unei firme de închirieri auto: „După numărul de înmatriculare, plăcuța de la numărul de înmatriculare este cu numele companiei, număr de telefon, tot. Colegul meu le-a oferit informații despre șofer cu actele necesare, pașaport și permis de conducere, detalii din contractul de închiriere, ceea ce au ajutat la prinderea ulterioară a șoferului”.

Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigadei Rutiere: „Acesta a fost identificat în persoana unui bărbat, cetățean străin, care pentru a fi depistat, a fost dat în consemn la punctele de trecere a frontierei. Va fi adus pentru a fi continuate cercetările în dosarul penal, care s-a deschis in rem pentru părăsirea locului accidentului, vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă pentru că, din nefericire, femeia însărcinată, a pierdut copilul”.

Până acum, fugarul nu a colaborat cu anchetatorii. El va fi adus la Brigada Rutieră din București, vineri seară, unde va fi audiat.

