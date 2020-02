Un pilot spune că îl transporta pe Dragnea cu elicopterul pe insula Belina, plătit de PSD

Un pilot a relatat marţi, la Tribunalul Bucureşti, că l-a transportat de mai multe ori pe Liviu Dragnea cu un elicopter pe insula Belina, în baza unui contract încheiat cu PSD.

Constantin Apăvăloaie, administrator al firmei de transport aviatic Cobrex Trans din Braşov, a fost audiat marţi, în calitate de martor, în dosarul "Belina", în care este judecată Sevil Shhaideh, fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării.

Apăvăloaie a declarat că firma Cobrex Trans deţine elicoptere şi aeronave de transport şi a fost de mai multe ori cu elicopterul în zona braţului Pavel şi insula Belina, potrivit Agerpres.

"L-am transportat de mai multe ori pe domnul Dragnea pe insula Belina. Nu ştiu dacă este insulă din punct de vedere geografic, dar aşa o identificam. Imediat după ce aterizam pe insula Belina, îl lăsam pe domnul Dragnea şi plecam. (...) Serviciile de transport au fost încheiate în baza unui contract semnat între Cobrex Trans şi PSD", a spus pilotul.

Acesta a explicat că, prima dată când a aterizat pe insula Belina, a găsit acolo "bălării", însă a vorbit cu un administrator şi a fost construită o platformă de beton, dar care nu putea fi considerată un heliport.

"Prima oară când m-am dus acolo cu ani în urmă, am aterizat singur şi erau multe bălării. În urma unui transport al domnului Dragnea, când am aterizat pe insulă, am vorbit cu un administrator de acolo şi i-am solicitat să degajeze terenul, pentru că nu se putea ateriza. Ulterior, m-am dus cu domnul Dragnea şi era o platformă în construcţie. Am observat că terenul era compactat şi era beton pe câţiva metri pătraţi. Am aterizat pe acea platformă. (...) Acea placă de beton nu poate fi considerată heliport. Pentru heliport trebuie să aibă autorizaţie de la autorităţi şi, din punct de vedere tehnic, pentru a putea ateriza, platforma trebuie să reziste la presiunea de aterizare a elicopterului. (...) L-am transportat cu domnul Dragnea şi pe aghiotantul acestuia, Adrian de la SPP, precum şi alte persoane a căror identitate nu o pot spune. Cel mai mult am transportat patru persoane. În perioada campaniei, de obicei vara, mergeam cu domnul Dragnea în ţară şi apoi îl lăsam pe insula Belina", a continuat pilotul.

Următorul termen al procesului a fost stabilit pe 10 martie, când vor fi chemaţi mai mulţi martori, iar pe 24 martie va fi audiat şi Vasile Dâncu.

Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul "Belina", fiind acuzată de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată Adrian Ionuţ Gâdea, la data faptelor preşedinte al CJ Teleorman; Ionela Stoian (fostă Vasile), director în cadrul MDRAP la data faptelor; Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator principal în cadrul Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria; Rodica Guşă, asistent registrator la acelaşi birou.

Procurorii susţin că în anul 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din insula Belina şi braţul Pavel, situate în albia minoră a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, iar după doar câteva zile cele două proprietăţi, cu suprafaţă de 278,78 de hectare şi, respectiv, 45 de hectare, au fost închiriate tot ilegal firmei Tel Drum, pentru realizarea transferului de proprietate fiind adoptată HG 943/2013, act cu caracter individual prin care au fost încălcate o serie de dispoziţii legale.

Potrivit anchetatorilor, insula Belina şi braţul Pavel, fiind situate în albia minoră a Dunării, fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii şi al Constituţiei, astfel că nu puteau fi trecute în proprietatea unui consiliu judeţean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege.