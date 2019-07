Cine este femeia care a încercat să-l salveze pe copilul româncei moarte în Grecia

Soția patronului terasei din Nea Plagia, unde o româncă și fiul ei și-au găsit sfârșitul, a încercat să-l salveze pe copil, însă au ajuns prea târziu la spital, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru minor.

Cosmin Stan, corespondentul Știrilor Pro TV, se află în Nea Plagia, stațiunea ea mai afectată în urma fenomenului extrem.

Patronul terasei distruse de furtună este in stare de șoc. El a povestit că românca venea foarte des la terasa sa, iar în momentul in care furtuna s-a dezlănțuit, ea se adăpostea alături de alte 100 de persoane sub acoperișul care s-a prăbușit sub greutatea copacilor doborâți de vijelie.

Soția patronului a încercat să-l salveze pe băiețel, l-a urcat în mașină și a fugit la spital, însă, din cauza cioburilor provenite de la parbrizele sparte, cauciucurile mașinii s-au spart.

În cele din urma femeia a ajuns la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru copil. Patronul terasei a mai povestit că nu a mai văzut niciodată o furtună atât de puternică și trăiește in Nea Plagia de 40 de ani.

