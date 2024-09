Cine ar fi autorul atacului în stil mafiot din Brașov. Dezvăluirea făcută de proprietarul mașinii incendiate

El a fost găsit în Mangalia și susține că, deocamdată, are doar calitatea de martor în dosar. Proprietarul autoturismului de la care a pornit focul spune că, în trecut, a avut un conflict cu acest individ.

Reporter: „De ce i-ați incendiat mașina?”

Suspect: „Sunt în calitate de martor".

La două nopți după ce ar fi comis fapta și ar fi fugit, suspectul a fost găsit de polițiști într-un apartament din Mangalia. Bărbatul de 56 de ani ar fi dat foc unei singure mașini, însă flăcările s-au extins la alte două și la fațada blocului lângă care erau parcate. Proprietarul autoturismului incendiat spune că folosește vehiculul în regim de taxi și este singura lui sursă de venit.

Iulian Balint, proprietar mașină incendiată: „Sunt afectat, mi-a făcut niște daune foarte mari. Îmi va trebui ceva timp să îmi revin".

Tot acesta susține că îl știe pe bănuit de 15 ani și cunoaște motivul incendierii. În urmă cu câțiva ani, suspectul i-ar fi cerut păgubitului să-i construiască un ponton pe care să amenajeze o casă plutitoare. Păgubitul a executat lucrarea și a primit banii, însă...

Iulian Balint, proprietar mașină incendiată: „Acum doi ani am primit un telefon de la el, că să îmi dai banii înapoi și am zis stai, ce bani, rămăsesem surprins așa, adică noi am avut o înțelegere, ți-am făcut o lucrare.”

Individul este cercetat pentru distrugere și a fost audiat de polițiștii din Brașov.

