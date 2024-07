Cine a fost Ismail Haniyeh, liderul Hamas ucis în Iran. SUA l-a numit „terorist global”

În plus, el a deevenit unul dintre cei mai vizibili lideri în timpul războiului cu Israelul din Gaza, scrie CNN.

Hamas și presa de stat iraniană au declarat miercuri că persoana în vârstă de 62 de ani a fost ucisă în capitala iraniană Teheran. Hamas a susținut că Haniyeh a fost ucis într-un „atac” israelian asupra reședinței sale, în timp ce armata israeliană a refuzat să comenteze când a fost contactată de CNN.

Moartea lui Haniyeh reprezintă o lovitură semnificativă pentru Hamas într-un moment în care tensiunile se amplifică în Orientul Mijlociu din cauza războiului devastator din Gaza și ridică întrebări serioase cu privire la negocierile dintre Israel și Hamas.

În calitate de lider politic al Hamas, Haniyeh a fost un interlocutor-cheie al mediatorilor internaționali în timpul blocajului negocierilor privind ostaticii și încetarea focului dintre Israel și Hamas, după atacul grupării din 7 octombrie asupra Israelului.

Haniyeh s-a născut într-o tabără de refugiați de lângă orașul Gaza și s-a alăturat Hamas la sfârșitul anilor 1980, în timpul primei „Intifada” - revoltă.

Părinții săi erau refugiați expulzați din Askalan, care mai târziu a devenit cunoscut ca orașul israelian Ashkelon.

A fost încarcerat de mai multe ori în Israel pentru participarea sa la revoltă, înainte de a fi deportat și de a se întoarce în Gaza - unde a urcat constant în rândurile Hamas în deceniul următor.

Haniyeh a fost numit parte a unei „conduceri colective” secrete în 2004, după moartea celor doi lideri anteriori ai Hamas, șeicul Ahmed Yassin și Abdel Aziz Rantisi, care au fost uciși în lovituri israeliene la doar câteva săptămâni distanță.

După ce Hamas a câștigat alegerile pentru Consiliul Legislativ Palestinian în 2006, Haniyeh a devenit prim-ministru al guvernului Autorității Palestiniene (AP), dar mandatul său a fost de scurtă durată. El a fost demis după un an de mandat de către președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, și rămâne singurul prim-ministru al Autorității Palestiniene care a preluat funcția după ce a obținut un mandat în urma alegerilor populare.

