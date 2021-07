Cel puţin 25 de morţi într-o provincie din China, afectată de precipitaţii văzute "o dată la o mie de ani"

Aproximativ 100.000 de persoane au fost evacuate în Zhengzhou, unde transportul feroviar şi rutier a fost perturbat, în timp ce apa din zona barajelor şi a lacurilor de acumulare a atins niveluri periculoase, iar mii de soldaţi au fost desfăşuraţi în cadrul operaţiunilor de salvare din provincie, screi Agerpres.

Autorităţile din Zhengzhou au anunţat că peste 500 de persoane au fost salvate din zona liniilor de metrou inundate, după cum se poate vedea în imaginile distribuite pe reţelele sociale, cu navetişti cufundaţi în apă până la piept, în întuneric, şi cu o staţie de metrou inundată în întregime.

"Apa mi-a ajuns până la piept", a scris un supravieţuitor pe reţelele sociale. "M-am speriat foarte tare, dar cel mai înfricoşător lucru nu a fost apa, ci scăderea nivelului de aer din vagon", a adăugat el.

Ploaia a condus la sistarea funcţionării liniilor de autobuz din oraşul cu 12 milioane de locuitori, situat la aproximativ 650 kilometri sud-vest de Beijing.

Cel puţin 25 de persoane au murit în urma ploilor torenţiale care au afectat provincia începând din weekend, alte şapte fiind date dispărute, au anunţat autorităţile, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Potrivit media chineze, printre persoanele decedate se numără patru locuitori din oraşul Gongyi, situat pe malurile Fluviului Galben, ca şi Zhengzhou, în urma prăbuşirii locuinţelor şi a altor structuri din cauza ploilor.

Ploaia va continua în următoarele trei zile în Henan, potrivit prognozelor, iar Armata Populară de Eliberare a trimis peste 5.700 de soldaţi şi membri ai personalului pentru a ajuta în cadrul operaţiunilor de căutare şi salvare.

De sâmbătă până marţi, o cantitate de 617,1 mm de ploaie a căzut în Zhengzhou, aproape echivalentă cu media anuală, de 640,8 mm.

Nivelul de precipitaţii din cele trei zile este observat doar "o dată la o mie de ani", au spus meteorologii.

La fel ca recentele valuri de caniculă din Statele Unite şi Canada şi inundaţiile extreme observate în vestul Europei, precipitaţiile din China sunt aproape sigur asociate încălzirii globale, au declarat oameni de ştiinţă pentru Reuters.

"Astfel de evenimente meteorologice extreme vor deveni probabil mai frecvent în viitor", a declarat Johnny Chan, profesor de ştiinţe atmosferice la Universitatea din Hong Kong.

"Este necesar ca guvernele să dezvolte strategii pentru adaptarea la astfel de schimbări", a adăugat el.

Numeroase servicii feroviare au fost suspendate în provincia Henan, cu o populaţie de circa 100 de milioane. Mai multe autostrăzi au fost închise şi numeroase zboruri au suferit întârzieri sau au fost anulate. De asemenea, căi rutiere din peste zece oraşe ale provinciei au fost inundate.

"Eforturile de prevenire a inundaţiilor au devenit foarte dificile", a spus preşedintele Xi Jinping într-o declaraţie difuzată de televiziunea de stat.

ALERT: The meteorological station in central China's Henan Province issued a red alert, the most severe warning for heavy rain, after cities including Zhengzhou were hit by heavy downpours https://t.co/4zJSSXuRNR pic.twitter.com/qECBXmXayn