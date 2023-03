Cercetătorii israelieni spun că au dovada clară că și plantele vorbesc sau plâng. Cum este posibil

Cercetătorii mai spun că plantele produc astfel de sunete atunci când sunt stresate în vreun fel.

Oamenii de știință studiază de mai bine de șase ani metodele prin care să poată detecta aceste sunete care, spun ei, în mod normal sunt percepute de insecte, dar și de unele mamifere.

Om de știință: „Înregistrăm sunete emise de plantele de tomate. Acestea sunt ultrasunete, așa că noi oamenii nu le putem auzi în mod normal. Am înregistrat mai multe sunete, le-am setat la intervale scurte de timp și am schimbat frecvența, astfel încât urechile umane să le perceapă. Acesta este un exemplu de astfel de manipulare pe care am făcut-o asupra sunetelor produse de roșii, pe care le-am înregistrat”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 31-03-2023 07:52