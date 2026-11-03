Deocamdată, platforma prin care sunt aduși în România din afara Uniunii Europene este blocată până la mijlocul acestei luni. Și asta după ce Curtea de Apel București a decis suspendarea ordinului Ministerului Muncii privind lista profesiilor deficitare.

Aproape 2 luni, angajatorii nu au putut depune cereri ca să aducă muncitori străini. Blocajul afectează și 3.666 de oameni aflați deja în România. Unii riscă să rămână fără documente valabile din decembrie, alții nu pot să își schimbe angajatorul sau au rămas fără loc de muncă.

Gina Iordan, angajator: „Soluția apelării la muncitorii străini nu a fost pentru noi o alternativă din care am putut alege. A fost o necesitate. Dacă vorbesc de domeniul pe care îl reprezint, cel al construcțiilor, avem nevoie de muncitori străini, atât în zona muncitorilor necalificați, cât și muncitori calificați. Și aici facem referire la muncitori calificați în meseria de zidar, de fierar, de dulgher, de sudor. Acestea sunt meseriile în care avem cel mai mare deficit de personal”.

Platforma ar urma să fie deblocată pe 15 noiembrie, iar numărul ocupațiilor pentru care pot fi aduși muncitori străini ar urma să crească de la 289 la aproape 400.

Ce meserii noi vor fi incluse pe listă

Vor fi incluse și meserii precum brancardier, bonă, confecționer structuri metalice pentru construcții, electrician, gaterist la tăiat bușteni, maistru mecanic ori operator deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

Romulus Badea, președintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă: „S-a redus termenul pentru procedura de adăugare a unor profesii noi la această listă la cererea mediului privat. Termenul este de 10 zile”.

Reprezentanții patronatelor spun că deblocarea platformei nu rezolvă însă toate problemele. Angajatorii trebuie să se înregistreze din nou pentru fiecare campanie de recrutare, procedură care poate dura 30 de zile.

În plus, nici obținerea vizelor nu este mai rapidă. La Jakarta, așteptarea poate ajunge la 204 zile, iar la Manila și Rabat depășește în unele cazuri termenul legal de 60 de zile.

Așadar, agențiile de recrutare riscă să își piardă dreptul de funcționare dacă 30% dintre cereri sunt retrase sau respinse.