Cei care cred ca au avut Covid-19 se pot testa gratuit dacă donează apoi plasmă

Cei care cred că au avut Covid 19, dar nu au fost testați, pot face analiza respectivă gratuit la anumite clinici private cu o condiție: să doneze plasmă pentru a-i salva pe alții, dacă au deja anticorpi.

Furnizorii de sănătate vor să implementeze acest protocol pentru a mări numărul donatorilor. Până acum, doar 157 români vindecați au donat plasmă. Grație lor, șapte persoane care erau în stare gravă sunt acum declarate vindecate, după administrarea acestui tratament.

Reprezentanţii unei asociaţii au aşezat tricouri albe pe scaunele unei săli de teatru, pentru a atrage atenţia asupra vieţilor luate de Covid 19. Sunt peste 1200 de victime la noi în ţară.

Pentru bolnavii aflaţi în stare gravă sau critică, salvarea ar putea veni din plasma donată de cei care au fost infectaţi şi s-au vindecat.

Medicul rezident Alexandru Covaciu a donat plasma după ce a învins boala.

„M-am gândit că "de ce nu?" Dacă tot am trecut prin boala, de ce să nu donez, de ce să nu ajut. După ce m-am infestat am stat 11 zile în spital, iar la 14 zile de la externare am putut să merg să donez. A fost ca o simplă donare de sânge doar că e o procedură mai lungă, durează mai mult decât o donare de sânge, durează undeva la 40 de minute.”, a mărturisit Alexandru.

Până acum, doar 25 de pacienţi au fost trataţi cu plasmă donată. Unii, în stare mult prea gravă, au decedat, cum este cazul IPS Pimen. Starea altora s-a ameliorat, iar 7 au fost declaraţi vindecaţi.

Până acum, doar 157 de romani au donat plasmă, iar 85 de doze au fost obţinute cu ajutorul unor aparate performante, donate de o companie privată. 18 deocamdată. Reprezentanţii societăţii spun că ar mai dona alte 30, dacă statul ar fi interesat să le folosească.

În replică, reprezentanţii ministerului Sănătăţii susţin că la Timişoara aparatul a fost până la urma instalat. Oficialii spun că în total ar fi primit doar 3 aparate, iar despre aparatele care ar sta nefolosite, nu ar şti nimic.

E nevoie însă de mai mulţi potenţiali donatori.

Tot furnizorii privaţi vin cu următoarea idee - dacă aţi avut contact direct cu o persoană infectată, nu aţi fost internat şi nici testat, dar credeţi că sunt puţine şanse să nu fi contractat virusul, aţi puteţi să vă testaţi la ei. Plătiţi testul, dar dacă apoi mergeţi să donaţi plasmă, vi se decontează suma cheltuită. Pe de altă parte, dacă rezultatul este negativ, nu vi se mai decontează nimic.