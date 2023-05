Ceasul Zoiei Ceaușescu, cu 54 de diamante, scos la licitație. Care e prețul de pornire

Ceasul de mână al Zoiei Ceauşescu este scos la licitaţie marţi, 30 mai, în cadrul sesiunii "Timeless". Ceasul Jaeger LeCoutre din aur alb este decorat cu 58 de diamante şi are 4,54 de carate. Piesa de colecţie, purtată de Zoie Ceauşescu, are preţul de pornire de 10.000 de euro. Vor mai fi scoase la vânzare şi alte piese - ceasuri exclusiviste, vintage sau contemporane, bijuterii de lux, genţi ediţie limitată, dar şi maşini de colecţie, transmite news.ro.

În cadrul evenimentului din 30 mai sunt scoase la licitaţie peste 100 de modele de ceasuri, care se pot achiziţiona plecând de la preţuri de pornire reprezentând doar aproximativ 20-30% din valoarea de listă, adică de la un sfert din preţul pieţei, a transmis casa de lictații Artmark, care organizează evenimentul.

Segmentul ceasurilor este condus, cu cel mai mare preţ de pornire, de un Rolex Skydweller – modelul Rolex cu cele mai multe complicaţii, ce are un preţ de pornire de 33.000 de euro, urmat de exemplarul Audemars Piguet Offshore, care are preţul de pornire de 32.000 de euro. Ambele piese sunt însoţite de cutia originală, manual de instrucţiuni, certificat de garanţie şi certificat de autenticitate.

Licitația este și de caritate

Evenimentul din 30 mai include şi o secţiune caritabilă dedicată strângerii de fonduri pentru copiii care suferă de boli alergice severe. În vederea susţinerii cauzei caritabile, maestrul Gheorghe Zamfir a donat unul dintre naiurile sale de concert. Instrumentul muzical din lemn de bambus, cu 22 de tuburi, are preţul de pornire de doar 150 de euro şi este însoţit de certificat de autenticitate.

Designerul român de ceasuri Augustin Matei a donat un ceas unicat, intitulat „Tree of Life” şi având cadranul pictat manual cu copacul a cărui simbolistică a furnizat numele ceasului, care are în licitaţie preţul de pornire de 1.000 de euro. În scop caritabil va fi scoasă la licitaţie şi lucrarea „Semne de aer” semnată de artista Iulia Şchiopu, care are preţul de pornire de 500 de euro, dar şi cea realizată de artista originară din Ucraina Yana Petrunina - „Bujori”, care are preţul de pornire de 300 de euro. Fondurile colectate în urma vânzării pieselor donate vor fi direcţionate către Asociaţia Română de Educaţie în Alergii şi Asociaţia „Din grijă pentru copii”.

Cele două asociaţii îşi propun să pună bazele proiectului „Gustos şi sănătos în farfuria din spital”, care va interveni într-un mod constructiv şi va ajuta la schimbarea meniului din spitalele de pediatrie, acolo unde copiii, în general, şi copiii care suferă de alergii alimentare şi respiratorii, în special, nu se pot hrăni, de cele mai multe ori, corespunzător nevoilor şi patologiilor. Astfel, fondurile colectate vor permite realizarea cursurilor tehnice de gătit, sesiuni de consiliere în dietetică şi nutriţie, utilarea cu aparatură de specialitate, etichetarea preparatelor şi schimbarea modului de transportare a porţiilor de mâncare în salon. „Gustos şi sănătos în farfuria din spital” este un proiect pilot care va fi desfăşurat într-un spital de pediatrie din Bucureşti care deserveşte anual mii de copii. Piesele care fac parte din secţiunea caritabilă a licitaţiei din 30 mai sunt marcate cu o inimă roşie.

Piesele din cadrul evenimentului „Timeless. Licitaţia de Ceasuri, Bijuterii şi Accesorii de Colecţie, inclusiv o Secţiune Caritabilă” valorează aproximativ 1 milion de euro şi sunt însoţite de acte de provenienţă, garanţie de autenticitate sau, după caz, garanţie de bună funcţionare.

