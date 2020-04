Cea mai veche mănăstire din Transilvania, cuprinsă de flăcări pentru a doua oară în ultimul an

Un incendiu puternic a izbucnit joi la mânăstirea Râmeţ din Alba. Flăcările au cuprins o magazie de lemne.

Vreme de mai bine de opt ore, pompierii și voluntarii s-au luptat cu vâlvătaia care s-a extins pe o suprafață de cinci sute de metri pătrați.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă întreaga construcție a fost distrusă și peste 1500 de metri cubi de lemne au ars. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Este al doilea incendiu care are loc în ultimul an la mănăstirea Râmeţ, cel mai vechi aşezământ monahal ortodox din Transilvania. Anul trecut, in iulie, flăcările au cuprins acoperişul clădirii care adăpostește chiliile.