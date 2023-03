Ce spune românul care a salvat o fetiță din fața unei mașini, în Italia. „De o sută de ori aș mai face aceeași chestie”

Omul a sărit pur și simplu în stradă, riscându-și viața, și s-a rostogolit cu copila de cealaltă parte a drumului, înainte ca ea să fie lovită de autoturismul care venea cu viteză mare. Bărbatul a fost acroșat de mașină, dar a scăpat cu răni ușoare, iar fetița, pe care o ținea în brațe, este nevătămată.

Întâmplarea s-a petrecut în nordul ltaliei, într-o localitate din provincia Piacenza. Adrian Rusu, devenit acum un adevărat erou, este șofer de TIR, era la lucru și se oprise să își ia o cafea și țigări, chiar la barul deținut de o familie de români.

Acolo a văzut-o pe fetița de nouă ani a patronilor, care vorbea cu mama ei, iar la un moment dat, bărbatul a fost alertat de reacția mamei, care a realizat că cea mică nu mai e lângă ea de câteva minute. Adrian a povestit, pentru PRO TV, întreaga scenă.

Adi Rusu, salvator: „Nu mai era fetița. Întorcându-mă cu spatele, ușa era larg deschisă la bar. Tindea să meargă către mijlocul drumului, deci pericolul creștea la fiecare centimetru de asfalt pe care îl trecea copilul”.

În același timp, el a auzit zgomotul puternic făcut de o mașină, care venea cu mare viteză. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a sărit să o salveze.

Adi Rusu, salvator: „Zic: 'Nu se poate'. A fost momentul zero când fetița nu mai avea timp de reacție necesar, nici să se întoarcă înapoi, nici să traverseze înapoi pe partea cealaltă. Gândul a fost la fetiță, să salvez copilul și, din plonjon, am prins fetița, practic, după care m-am rostogolit până în partea cealaltă. Eu, în rostogolire, am ținut-o îmbrățișat”.

Familia fetiței i-a mulțumit public șoferului de TIR, pentru că le-a salvat copilul din ghearele morții.

Adi Rusu, salvator: „De o sută de ori aș mai face aceeași chestie. N-ai timp să stai pe gânduri”.

Dar povestea nu se oprește aici. Carabinierii au văzut toată întâmplarea pe camerele de supraveghere și au pornit imediat pe urmele șoferului, care, după incident, nu a oprit. Au reușit să îl găsească în localitatea învecinată. Individul, un tânăr de 19 ani, care conducea o mășînă înmatriculată în Elveția, a fost testat pozitiv pentru consum de droguri și a fost reținut.

