Descoperire incredibilă: 340 de oameni, înghesuiți într-un TIR, în Mexic. GALERIE FOTO și VIDEO

Migranţii proveneau din Guatemala, Honduras, El Salvador şi Ecuador. Aceasta este una dintre cele mai mari descoperiri recente de copii migranţi care călătoresc prin Mexic. Toţi păreau nevătămaţi, iar remorca avea ventilatoare şi orificii de ventilaţie, au declarat oficialii. Nu se ştie unde se află şoferul, conform BBC.

Fugind de sărăcie şi violenţă în America Centrală, mulţi migranţi fără documente ajung să plătească sume uriaşe de bani unor traficanţi de persoane pentru a le permite să treacă graniţa cu SUA. Anul trecut, 53 de migranţi au fost găsiţi morţi într-o remorcă de camion abandonată în statul american Texas.

În total, 343 de persoane au fost găsite în vehicul duminică seara, a declarat Institutul Naţional de Migraţie (INM) din Mexic. Aceştia au fost găsiţi pe o rută obişnuită folosită pentru a duce migranţii la graniţa cu SUA. Migranţii purtau brăţări cu coduri de culori pentru a-i identifica drept clienţi ai traficanţilor, au declarat oficialii.

O fotografie distribuită de INM arată sticle de plastic şi gunoaie împrăştiate pe podeaua remorcii. Migranţii vor fi îngrijiţi de serviciile sociale mexicane până când se va decide statutul lor. Datele poliţiei de frontieră obţinute de CBS News în octombrie arată că cel puţin 853 de migranţi au murit încercând să treacă ilegal frontiera dintre SUA şi Mexic în ultimele 12 luni.

Acest lucru a făcut ca anul fiscal 2022 să fie cel mai mortal an pentru migranţi înregistrat de guvernul american, depăşind cu mult recordul anterior de 546 de decese de migranţi în 2021. Patrula de frontieră a SUA a reţinut un număr record de 2,2 milioane de migranţi la frontiera de sud-vest în aceeaşi perioadă.

