Ce spune primarul din Berzunți după parada cu simbolurile „teroriștilor ruși”, care a provocat o reacție a Ambasadei Ucrainei

Diplomații cer o anchetă rapidă și detaliată a întâmplării, iar Poliția face cercetări pentru identificarea participanților.

Organizatorii spun însă că nu au vrut decât să se distreze, după obiceiul teatrelor populare, de sărbători.

Localnici mascaţi au interpretat o scenetă în care au fost parodiaţi Puţin şi Zelenski. Alaiul colindătorilor a folosit maşini inscripţionate cu litera Z și arme de jucărie.

Evenimentul a provocat o reacție a Ambasadei Ucrainei la București care a scris pe pagina oficială de pe Facebook: „Cu regret constatăm faptul, că în ziua, când Ucraina a fost supusă unui atac masiv cu rachete din partea federației ruse, în județul Bacău a fost organizată o manifestare semi-glumă în cadrul căreia au fost folosite simboluri ale teroriștilor ruși.”

Acum, oamenii se scuză. Primarul comunei a explicat că și în trecut localnicii au făcut haz de necaz, luând în derâdere pandemia sau pesta porcină.

Ștefan Tifan, primar Berzunţi: „În Berzunţi de sute de ani la trecerea dintre ani vin diferite grupuri de mascaţi care pregătesc urături şi scenete pentru a distra lumea. De la trei dimineaţa se adună trei mii de oameni care participă la eveniment. Îmi pare rău, asta e, dar nu a fost cu nicio tentă, a fost pur şi simplu o parodie.”

Cei care au organizat sceneta susţin că nu au realizat puterea simbolurilor folosite şi nu au anticipat emoțiile pe care sceneta lor le-a creat.

Organizator: „Ne cerem scuze dacă am folosit semne care noi nu ne-am imaginat că or să dea greşit în faţa oamenilor. Noi alegem în fiecare an şi căutăm să fie totul distractiv să râdă lumea să glumească şi nu ne-am imaginat niciodată că o să se ajungă aici.”

Polițiștii au început o anchetă în acest caz. Deocamdată, anchetatorii vor să clarifice faptele şi nu vizează persoanele implicate.

Organizatorii spectacolului ar putea fi acuzați de folosirea unor simboluri fasciste sau xenofobe și de promovarea cultului unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

Dată publicare: 04-01-2023 17:16