Dincă, impasibil la percheziția locuinței sale. Vecinii spun că au simțit mirosuri grele din curtea lui

Expertiza medicilor legişti în cazul Alexandrei Măceșanu a fost încheiată, iar concluzia este cea mai amară, greu de acceptat de familie şi de noi toţi. Rămăşiţele umane din curtea lui Gheorghe Dincă sunt ale fetei.

Criminaliştii fac noi investigaţii în casa ororilor din Caracal, şi fiecare secundă care trece este chinuitoare şi pentru familia Luizei Melencu, fata dispărută în aprilie. Până acum, la dosar există doar mărturia lui Gheorghe Dincă, însă nicio probă a crimei.

Gheorghe Dincă a fost adus încă de sâmbătă dimineaţă pe proprietatea lui din Caracal, unde o armată de anchetatori a continuat percheziţiile. Curtea şi casa sunt verificate pas cu pas în căutarea oricăror indicii utile.

La tot acest proces, Dincă a asistat impasibil. A fost cooperant, liniştit, resemnat, nu a tresărit când anchetatorii au făcut vreo descoperire.

Datele care confimă moartea Alexandrei i-au marcat profund şi pe vecinii din zonă.

Vecin: „Fumul ce au văzut vecinii, şi noi. Asta s-a simţit la toţi vecinii, după-amiază. Mirosea a ceva plastic, cum ar fi cabluri încinse.”

Vecin: „Rîmaru a fost mic copil. Bucuria mea sufletească este că au venit autoritățile de la Bucureşti, că dacă nu veneau era încurcată treaba, nici DIICOT Slatina, nici Caracal, trebuia să vină ei să găsească pete de sânge?”

Vecin: „Am simţit miros, de fapt de la el întotdeauna mirosea urât. Un miros mai înecăcios. Mi s-a făcut pielea găină, nu concep aşa ceva, un om să facă aşa ceva.”

Dacă în cazul Alexandrei Măceșanu există certitudinea că a fost ucisă, cu Luiza Melencu încă nu se ştie ce s-a întâmplat.

În ziua în care Dincă a fost adus de la Bucureşti înapoi la Caracal, anchetatorii au mai făcut o oprire necunoscută, au mers la marginea oraşului Slatina unde a fost aruncat ghiozdanul Luizei, cu care fata a fost văzută în ziua dispariției, obiectul nu a fost identificat, cum s-a făcut vineri cu telefonul Alexandrei.

Familia Luizei se agaţă de orice speranţă, iar bunicii fetei sunt revoltaţi că ancheta, luni de zile, a bătut pasul pe loc.

Bunicul Luizei: „Se fac patru luni de zile, am fost minţiți, înşelaţi, amăgiţi, aburiţi.”

Până la această oră, în casa suspectului a fost descoperit doar ADN-ul Alexandrei.

Alexandru Bogdan, avocat: „A spus că a stat ceva vreme să se gândească ce face şi într-un caz şi în altul. În cazul Luizei a oscilat s-a răzgândit, a vrut în Olt, apoi într-o pădure şi într-un final a luat decizia cu Dunărea. Acolo.”

În faţa porţii lui Dincă, oamenii au început să se adune ca la priveghi. Un bărbat a venit tocmai din Vâlcea ca să aprindă o lumânare.

Bărbat: „Sincer eu am crezut întotdeauna că aşa s-a întâmplat pentru că am văzut că s-au găsit rămăşiţe, dinţi, mai ales că el a recunsocut, dar am sperat că nu sunt ele. Ca orice tată nu aş vrea să fiu în locul părinţilor. Nu ştiu cum a putut să facă acest lucuri în condiţiile în care are atâţia vecini.”

Verificările în curtea şi casa lui Dincă ar putea să dureze câteva săptămâni.

De la casa lui Gheorghe Dincă, percheziţiile s-au mutat pe un câmp de lângă Caracal, pe un lan de floarea soarelui. Cel puţin 10 poliţişti au căutat cu un detetctor de metale telefonul Luizei.

Oamenii implicaţi în această anchetă au declarat că percheziţiile ar putea dura două sau chiar trei săptămâni. Anchetatorii vor să dărâme inclusiv pereţii pentru a descoperi orice fel de urme.

