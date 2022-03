Ce semne prevestitoare are infarctul miocardic. Care este starea de sănătate a lui Ovidiu Hațegan

Getty

Arbitrul Ovidiu Hațegan, 41 de ani, a ajuns la spital în stare gravă, după ce a suferit, duminică, un infarct miocardic acut.

Aflat acasă, Ovidiu Hațegan a simțit o durere puternică în zona pieptului, la scrut timp după un antrenamentul obișnuit. Absolvent al Facultății de Medicină, arbitrul și-a dat seama că poate fi vorba despre un infarct, așa că a mers la spitalul din Arad. De acolo, el a fost trimis la Timișoara.

Medicii l-au operat de urgență pe arădean și i-au montat un stent. Starea arbitrului FIFA este stabilă. El se află încă în spital, sub monitorizare.

„I-am făcut angiografie, am văzut că are arteră înfundată și în concluzie i s-a pus un stent. Starea lui, stabilă. În prezent, e foarte bine”, a afirmat Constantin Luca, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara, acolo unde Hațegan a fost operat.



Ovidiu Hațegan, primele declarații după ce a făcut infarct



Aflat pe patul de spital, Ovidiu Hațegan a transmis un mesaj prin intermediul site-ului oficial al Federației Române de Fotbal.

“Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulţumesc staff-ului medical care m-a îngrijit şi tuturor celor care mi-au transmis mesaje şi gândurile lor bune. În momentele acestea am nevoie de linişte, aşa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea”, a spus arbitrul.



Ce este infarctul miocardic?



Atacul de cord, termenul sinonim cu infarctul miocardic, se produce atunci când circulația fluxului sangvin (n.r. - alimentarea cu sânge) către o parte a inimii este întreruptă, potrivit site-ului doc.ro.

Inima are nevoie de propria „alimentare” constantă cu oxigen și cu nutrimente. Ea are trei artere coronare, iar două dintre ele sunt mari și ramificate și transportă sânge îmbogățit cu oxigen către mușchiul inimii.

În cazul în care una dintre aceste artere sau ramuri se blochează brusc, o parte a inimii nu va mai avea parte de oxigenul atât de necesar pentru o bună funcționare. Această afecțiune se numește ischemie miocardică/cardiopatie ischemică.

Dacă ischemia miocardică durează prea mult timp, țesutul inimii care a fost privat de sânge moare. Acesta este un atac de cord, cunoscut în medicină și sub numele de infarct miocardic. Literalmente, infarctul înseamnă „moartea mușchiului inimii”.

,Majoritatea infarctelor miocardice produc dureri în piept. Totuși, în unele cazuri, nu există simptome.



Semnele prevestitoare ale infarctului miocardic

Chiar dacă semnele clasice ale unui infarct miocardic sunt durerea în piept și dificultățile de respirație, simptomele pot fi chiar variate, de la o persoană la alta.



Cele mai comune simptome ale unui infarct miocardic sunt:

- angină (durere în piept); mai poate fi vorba de o presiune în piept sau de o senzație de constricție toracică (presiune toracică);

- durere în piept, durere în spate, durere la nivelul maxilarului precum și în alte zone superioare ale corpului, care durează mai mult de câteva minute sau durere care dispare și reapare;

- dificultăți de respirație;



- transpirație;

- greață;

- vărsături;

- anxietate;

- tuse;

- amețeală;

- bătăi rapide ale inimii.