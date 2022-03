Ovidiu Haţegan, prima declaraţie după ce a făcut infarct: "Acum mă simt bine, totul este în regulă"

Getty

Arbitrul Ovidiu Haţegan, 41 de ani, a declarat că se simte bine după infarctul suferit duminică. Arădeanul a cerut să îi fie respectată intimitatea.

"Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulţumesc staff-ului medical care m-a îngrijit şi tuturor celor care mi-au transmis mesaje şi gândurile lor bune. În momentele acestea am nevoie de linişte, aşa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea", a declarat arbitrul, prin intermediul site-ului FRF.

Luca Constantin Tudor, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timişoara, a declarat, luni, că arbitrul Ovidiu Haţegan a ajuns în stare gravă la unitatea pe care o conduce, dar starea centralului este foarte bună în acest moment.

"Domnul Haţegan a ajuns în cursul nopţii, de urgenţă, adus cu ambulanţa de la Arad, într-o stare gravă. Noi suntem singurul institut din vestul României care tratează infarctul miocardic acut prin mijloace intervenţionale. În concluzie, pentru că avem o linie de gardă care asigură permanenţa la laboratorul de angiocoronografie, a fost introdus de urgenţă în sală, i-am făcut angiografia, am constatat că are o arteră înfundată şi i s-a pus un stent. Starea lui este stabilă, în prezent este foarte bine, continuăm să-i facem nişte investigaţii suplimentare şi în acest fel vom vedea şi ce se întâmplă în continuare cu cariera dânsului. Referitor la gravitate, sigur, toată lumea ştie că un infarct miocardic acut are o mortalitate care poate să meargă până la zece la sută. În condiţiile în care pacientul este adus într-un timp util la spital, ceea ce a fost şi cazul dânsului, sigur că prognosticul lui este mult mai bun. Nu cred că se pune problema de complicaţii ulterioare majore, iar în ceea ce priveşte cariera sportivă nu ne putem pronunţa în acest moment, dar depinde cum vor evolua lucrurile în continuare şi, bineînţeles, de opţiunea lui", a spus Luca Constantin Tudor, într-o conferinţă de presă.

A făcut infarct acasă

Centralul de 41 de ani se afla acasă, la Arad, când a simţit dureri puternice în zona pieptului, duminică, după un antrenament. El a mers la camera de gardă la un spital local, unde medicii au stabilit că arbitrul a suferit un infarct.

Ovidiu Haţegan a fost transferat de urgenţă la un spital din Timişoara, unde a fost operat şi i s-a montat un stent.

Haţegan a revenit recent din Arabia Saudită, unde a condus câteva meciuri.

Cel mai bine cotat arbitru român, cu 295 de meciuri în Liga I şi numeroase partide conduse la nivel internaţional, mai ales în Liga Campionilor, face parte din categorie Elite, cea mai înaltă a UEFA, şi se numără printre centralii care pot fi selecţionaţi pentru a arbitra la Cupa Mondială din Qatar.