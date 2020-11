Ce se întâmplă după ce mâncăm un burger și un suc? Apare din nou foamea

Ce se întâmplă după un suc plus un burger? Paradoxal, apare din nou foamea. E agresivă şi dublată de pofta de dulce. Cum o combateţi? Cu ceva dulce! Acest comportament alimentar are un singur deznodământ.

Un suc, plus chiflă de la burger, plus sos, plus cartofi prăjiţi. Adică un meniu fast food. După acesta, organismul secreată insulină în cantitate mare.

Cantitatea exagerată a hormonului scade, dramatic, zahărul din sânge. Şi apare foamea agresivă! Care cere, imperios, ceva dulce. Este cercul vicios cu un singur final - diabetul zaharat.

200 de calorii dintr-o porţie mică de cartofi prăjiţi. Sau dintr-o chiflă mare şi albă. Sau dintr-un sos, plin de zahăr. Carbohidraţii din aceste alimente, numiţi rapizi, se duc direct în sânge sub formă de glucoză. Pancreasul simte şi secretă insulină, în cantitate mare. Situaţia înseamnă că va apucă foamea din nou. Chiar dacă abia aţi mâncat. E calea sigură, din păcate, spre diabet.

Daciana Ispir medi primar diabet şi nutriţie: ”Este o foame agresivă şi îmi va fi greu să mă duc să mănânc o mâncare echilibrată. Deci o să mă duc să mănânc ceva care îmi crește rapid glicemi- ceva dulce, snackuri”.

Prea multă pâine albă, prea mulţi cartofi prăjiţi, prea mult suc, prea multe dulciuri. Înseamnă prea multă glucoză. Ficatul preia glucoza, dar o transformă în trigliceride, în grăsime. Aşadar, de la prea multe dulciuri apare şi steatoza hepatică sau ficatul gras.

Viviana Elian medic primar diabet şi nutriţie: ”Ecografia abdominală, ecografia se face destul de uşor putem evalua în ce grad există depunere la nivel hepatic”.

Viviana Elian medic primar diabet şi nutriţie: ”Asta înseamnă că în mometnul în care îl mănânc corpul consumă mai multe calorii, se chinuie să-l digere, adică trebuie procesate acele bire. Însemnă că mărul eliberează zahăr, gradual în sânge şi se secretă o cantiate mai mică de insulină. Impactul pe pancreas e mult mai mic”.

Mărul face parte din aşa numiţii carbohidraţi lenţi. În această categorie găsim toate fructele. Sunt excelente, mâncate ca atare şi nu sub formă de suc.

În fiecare an, verficati-vă glicemia, colesterolul LDL şi trigiceridele. Aceste analize arată valori biologice care au legătură între ele. Dacă sunteţi în risc de diabet – aveţi şi risc de steatoză hepatică , adică de ficat gras. Ultima etapă a steatozei hepatice este ciroza hepatică.