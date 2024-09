Ce s-a ales de copiii care au văzut ororile Șacalului. „Nu se pune problema de a merge la grădiniță”

„Șacalul” a lipsit de la ședința de judecată, unde s-a analizat cererea, iar magistrații îi vor da miercuri un răspuns. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Elena Radu a fost dusă singură la Curtea de Apel din Constanța, unde a cerut alături de iubitul ei, poreclit „Șacalul”, o măsură preventivă mai blândă.

Neculai Mitrea este internat în Penitenciarul-spital Poarta Albă pentru că, după ce a fost arestat, a spus că încă se resimte după accidentul pe care l-a provocat cu mașina uneia dintre victime.

Georgiana Pintilie, avocata din oficiu a lui Neculai Mitrea: „Inculpatul Mitrea a dorit să fie judecat în lipsă”

Reporter:Și-a recunoscut fapta?

Georgiana Pintilie: „Nu și-a recunoscut-o.”

În sala de judecată, avocata concubinei a cerut control judiciar pe motiv că aceasta nu are un domiciliu stabil, i-a expirat contractual de închiriere a locuinței. În plus, a mai spus că în toată această perioadă, femeia s-a aflat sub imperiul emoțiilor și a unei legături sentimentale cu Șacalul.

În sala de judecată, reprezentanții Parchetului au insistat însă ca amândoi să rămână în arest pentru că există probe din care rezultă că au săvârșit infracțiunile de care sunt acuzați, iar punerea lor în libertate ar îngreuna ancheta.

Pe lângă faptul că a ascuns crimele Șacalului, pe Elena Radu anchetatorii o acuză și de rele tratamente aplicate minorului: „Prin expunerea copiilor săi unor fenomene precum consumul de droguri, prin permisiunea acordată inculpatului Nicolae Mitrea să întrețină relații sexuale contra cost în apartamentul în care se aflau minorii și prin păstrarea în locuință a unui cadavru timp de 40 de ore, suspecta a pus în pericol grav dezvoltarea acestora” - au precizat procurorii în documentele depuse la instanță.

Roxana Onea, DGASPC Constanța: „Copiii care se află în sistem maternal s-au adaptat foarte bine, momentan nu se pune problema de a merge la grădiniță sau școală, iar adolescentul de 15 ani lucrează cu psihologul centrului, nu urmează niciun tratament, este la dispoziția organelor de cercetare.”

În ancheta crimelor de care este acuzat Neculai Mitrea, poreclit „Șacalul”, se cercetează și dispariția a patru femei. Procurorii nu vor deocamdată să comunice identitatea acestora și verifică toate camerele de supraveghere de pe traseul „Șacalului”. În continuare, suspectul nu colaborează în anchetă.

Cristian Ion, avocat: „În condițiile în care solicită să fie arestat la domiciliu, înseamnă că implicit și indirect recunoaște faptele comise, însă dorește o măsură preventivă mai ușoară. Dacă s-ar fi considerat nevinovat, ar fi solicitat instanței să nu fie arestat.”

Curtea de Apel Constanța va anunța miercuri dacă este de acord cu cererea Șacalului și a iubitei lui.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: