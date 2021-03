Ce riscă medicul Flavia Groşan, după ce a declarat că a tratat 1.000 de bolnavi de Covid "fără spitalizare"

Medici din toată țara au reacționat în urma declarațiilor făcute de pneumologul din Oradea vizavi de protocolul respectat în spitale pentru pacienții cu Covid.

Doctorița a spus că se fac greșeli uriașe, în timp ce ea a vindecat peste o mie de bolnavi fără a-i interna. Și i-ar fi sfătuit pe oameni să stea acasă chiar dacă au saturația de oxigen scăzută.

Pentru criticile aduse în mod public, a fost chemată în Comisia de Etică a Colegiului Medicilor.

Declarațiile din spațiul public ale medicului Flavia Groșan au făcut vâlvă pe rețelele de socializare. A spus, printre altele, că în cabinetul său privat a vindecat "aproape o mie de pacienţi cu Covid, cu diferite stadii ale bolii", "fără spitalizare", tratând infecţia ca pe o "pneumonie atipică", în timp ce "în spitale se fac greşeli uriaşe". Și susține că ar fi folosit un banal antibiotic.

Dr. Carmen Pantiș, președinta Colegiului Medicilor Bihor: "Am fost foarte surprinși, știind că este o colegă deosebit de bine pregătită. Ne-am autosesizat, având în vedere declarațiile doamnei doctor care contravin codului deontologic al medicilor din România".

Dr. Flavia Groșan, medic pneumolog: "Eu am spus ce nu-mi place. Nu văd cu ce am greșit. E dreptul meu, eu am o experiență de peste 20 de ani în pneumologie".

Medicul ar fi spus și că oxigenul în surplus, administrat în spitale, face mai mult rău decât bine bolnavilor.

Dr. Carmen Pantiș, președinta Colegiului Medicilor Bihor: "Doamna doctor Flavia Groșan a tratat cazuri ușoare și medii, cu succes, însa nu are experiența spitalului. Mesajul acesta, care este un mesaj destul de grav: 'Stați acasă, și dacă aveți saturație de 80%, stați acasă'".

Dr. Flavia Groșan, medic pneumolog: "Eu am spus ce am avut de spus cu oxigeno-terapia. Eu, chestiile astea, le discut de un an de zile pe Facebook, cu prietenii".

Potrivit conducerii Colegiului Medicilor Bihor, unele dintre persoanele tratate de doctorul Flavia Groșan ar fi ajuns, în cele din urmă, la spital.

Dr. Flavia Groșan, medic pneumolog: "Eu nu am auzit de morți, eu nu am auzit că ar fi ajuns în spital. N-am auzit de eșecuri, au mers foarte bine. L-am luat, Covid-ul, nu mi-a fost frică de el deloc, am considerat că este o pneumonie mai 'glamour', un pic mai fițoasă, știți? Și l-am tratat ca atare. Nu mi-a fost frică de Covid".

Luni, doctorița este așteptată la discuții în Comisia de Etică.

Dr. Carmen Pantiș, președinta Colegiului Medicilor Bihor: "Tu, ca și medic pneumolog primar și, mai ales după ce ai făcut atâta școală, trebuie să știi că nu ai voie să dai declarații publice, fără să ai o argumentație științifică. Și, dacă ai o altă părere și ai un alt protocol, în primul rând te adresezi societății profesionale".

Dr. Flavia Groșan, medic pneumolog: "Mi s-a părut extraordinar de dur tratamentul. Și eu am găsit o variantă foarte ieftină, cu medicamente din nomenclatorul Ministerului Sănătății. Ieftine și o combinație incredibil de frumoasă. Eu n-am crezut că eu pot sa deranjez în halul ăsta".

Comisia de Etica nu dispune sancțiuni. Dar, în cazul în care medicul va continua să iasă cu astfel de declarații în spațiul public, riscă să ajungă în Comisia Disciplinară, care îi poate suspenda dreptul de liberă practică pentru o anumită perioadă.