Ce pedeapsă riscă profesorul de muzică din Covasna care și-ar fi agresat sexual două eleve. „Foarte dezgustător”

Victimele sunt două eleve ale bărbatului care, la data săvârșirii faptelor, aveau doar 13 și 14 ani. Copilele erau membre în corul condus de cadrul didactic. Cazul a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc după ce a fost sesizat de Inspectoratul Școlar.

Potrivit anchetatorilor, totul s-ar fi petrecut în perioada 2019-2020, când profesorul coordona activitățile unui cor din județ, timp în care bărbatul ar fi întreținut relații sexuale cu o fată de 14 ani în mod repetat.

În plus, procurorii au descoperit că, în timp ce era profesor în localitatea Bodoc, ar fi violat o altă minoră a corului, care atunci avea 13 ani.

Povestea celor două victime a fost descoperită însă abia după ce au apărut primele sesizări făcute de Liceul Teoretic „Nagy Mozes" din Târgu Secuiesc către Inspectoratul Școlar Județean Covasna, unde bărbatul a predat în calitate de suplinitor timp de aproape 6 luni.

Psihologul liceului din Târgu Secuiesc a anunțat conducerea, după ce în jur de 10 eleve s-ar fi plâns că primesc mesaje neadecvate de la profesorul de muzică. În aproximativ două săptămâni, bărbatul a fost demis.

Kiss Imre, inspector școlar general Covasna: „Noi imediat am anunțat Parchetul și am trimis aceste documente, iar școala, liceul l-a concediat disciplinar. Practic din 2021, domnul profesor nu a mai lucrat în sistemul de învățământ. Domnul a fost suplinitor calificat, deci are o vechime destul de mare, a lucrat în mai multe școli”.

Pe timpul cercetărilor, care au durat aproape trei ani, bărbatul a fost arestat preventiv, după care plasat în arest la domiciliu. Locuitorii din zonă însă sunt șocați de cele întâmplate.

Femeie: „A făcut școala ca să învețe copiii, nu ca să facă așa ceva, prostii. Toată viața rămân cu traume și cu rușine".

Bărbat: „Foarte dezgustător. Să suporte consecințele".

Bărbat: „E ceva rău bineînțeles. Poate să fie copilul oricui”.

Acum, profesorul a fost trimis în judecată și riscă până la 12 ani de închisoare.

Pro TV 07-02-2024 17:20