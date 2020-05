Ce părere au românii despre munca de acasă și cum li s-a schimbat stilul de viață

Numeroase companii au trecut la muncă de acasă în această perioadă, așa că sute de mii de angajați au fost nevoiți să își schimbe total stilul de viață. Și nu neapărat în bine, ne arătă un studiu recent.

70% dintre româniicare și-au transformat locuința în birou susțin că le lipsește separarea clară între muncă și casă.

Aproape 60% se plâng de lipsa interacțiunii cu colegii, iar o mare parte dintre ei susțin că muncesc mai mult, sunt mai obosiți și mai puțin productivi.

Viața personală se întrepătrunde cu cea de birou în moduri neașteptate pentru Loredana, mama a doi copii.

Loredana Albu, PR: „Schimbarea era colosală, nu reușeam să mă adaptez la așa ceva și creierul meu nu reușea să facă switch, acum scriu ceva, acum mă opresc, acum dau mâncare. Aron te rog nu țipa, încerc să mă înțeleg cu Raluca. Mi-a lipsit timpul pentru mine în primele săptămâni foarte tare. Coaforul mi-a lipsit foarte tare, cafeaua cu colegii.”

Interacțiunea și munca în echipă sunt cele mai mari lipsuri pe care angajații le resimt în această perioadă. 70% dintre cei care muncesc de acasă susțin că nu reușesc să delimiteze munca de timpul liber.

Aproape 60% dintre ei simt lipsa conversațiilor cu colegii sau vor pur și simplu să vadă alte fețe în jurul lor.

Tudor, managerul diviziei de birouri al unei companii de consultanță imobiliară, muncește de 2 luni în biroul din dormitor.

Compania la care muncește Tudor a făcut și un studiu care vizează felul în care privesc angajații munca de acasă.

Tudor Ionescu, Head of Advisory & Transaction: „Aproape 50% din cei care au răspuns, peste 1200 de persoane, locuiesc acasă cu familia. Și problemele variază de la unu la alții teribil. Am colegi care au copii foarte mici, am ajuns să îi cunosc în perioada asta pentru că apar în aceste videoconferințe și ei pe lângă părinți, le iau căștile și discutăm cu ei și avem colegi care sunt singuri, ei au cu totul alt set de probleme. Și singurătatea ii apasă foarte mult”.

La nivelul Comunității Europene, doar 3% dintre angajați erau obișnuiți cu munca de acasă, iar în România și mai puțini - 0,8 procente. Dacă ar trebui să muncească mereu de acasă, 38% dintre angajații intervievați spun că ar accepta cel mult o zi sau două pe săptămână.

Tudor Ionescu, Head of Advisory & Transaction: „Dar toți de fapt vor să se întoarcă la birou, de la 38% ceilalți de 60% ei defapt simt nevoia să fie la birou cu colegii lor simt nevoia să aibă întâlniri cu oameni noi.”

Monica Leulescu: „Aștept cu nerăbdare să mă întorc la birou pentru că mi-e dor de colegii mei. Mă simt parcă mult mai obosită când muncesc de acasă, mai lipsită de energie, mai obosită și simt că am un randament mai scăzut.”

În izolare, mulți angajați se demotivează, susțin psihologii.

Raluca Anton, psiholog:„Lipsa interacțiunii sociale vine cu o apatie, cu lipsa chefului de muncă, și din păcate pe termen lung aceasta nu este o variantă care să funcționeze. Și dacă ar funcționa, necesită, aș îndrăzni să spun, câțiva ani buni, câteva generații poate până când mintea s-ar putea obișnui cu asta.”

Monica Leulescu, PR: „Am ajuns mai mulți, nu cred că doar eu, într-un punct de oboseală pentru că se întrepătrund planurile, munca cu personalul.”

Raluca Anton, psiholog: „Pe termen lung s-ar putea ca această autoizolare să vină cu mai multe efecte negative decât ne dăm seama acum, unul dintre ele putând fi creșterea nivelului anxtietatii, creșterea nivelului simptomatologiei depresive sau a tristeții.”

Specialiștii susțin că munca în echipă crește productivitatea. Multe companii au început deja să planifice întoarcerea angajaților la birou.

În capitală de exemplu, în această săptămână revin aproximativ 25% dintre angajați, adică 80.000 de oameni.