Ce faci dacă se întâmplă ceva cu casa ta? Asigurarea NN care acoperă cheltuielile pentru 24 de situații neprevăzute

Oricând se poate întâmpla ceva neprevăzut cu casa noastră, dar cu toate acestea puține locuințe sunt asigurate pentru situații precum inundații, cutremure, alunecări de teren și altele.

La finele lui 2020, doar una din cinci locuințe din România era asigurată împotriva dezastrelor naturale.

În zilele noastre, există numeroase motive care demonstrează importanța unei asigurări de locuință. Deși nu ne place să ne gândim la posibilitatea apariției unui incident neprevăzut care ne-ar putea afecta casa, statisticile arată că numărul de astfel de incidente crește de la an la an și, în unele cazuri, e nevoie de reparații care ne împiedică să ne întoarcem imediat acasă. 20% din incendiile care au avut loc in 2020 au afectat locuința (date furnizate de reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta - IGSU, martie 2021).

Astfel, o asigurare pentru locuință este importantă pentru orice proprietar, oferind sprijin financiar în caz de inundații, cutremure, alunecări de teren, dar și alte situații de risc, în funcție de nivelul de protecție ales.

Asigurările pentru locuință, încă la început în România

Mai mult de 96% dintre românii adulți sunt proprietari sau locuiesc în case deținute de cineva din familie, conform celor mai recente date Eurostat la nivelul anului 2018, peste media la nivelul Uniunii Europene (70%) și aproape dublu față de țări din vestul Europei, precum Germania (51,4%). Cu toate acestea, doar 1,75 de milioane de români au ales să încheie o poliță obligatorie de asigurare împotriva dezastrelor naturale pentru casa lor în 2020 și doar 1,37 de milioane au optat pentru o asigurare facultativă, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară.

Cu toate acestea, peste jumătate dintre români (54%) admit că sunt îngrijoraţi de pericolul unui cutremur, al doilea cel mai important risc de care se tem după incendiu, conform unui sondaj realizat anul trecut de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie IRES, la solicitarea UNSAR. Datele UNSAR au marcat 44 de ani de la cutremurul din martie 1977, un eveniment cu un bilanţ tragic atât din punct de vedere uman, cât şi socio-economic, în care 1.600 de persoane și-au pierdut viața şi 35.000 de locuinţe au fost distruse.

În România, legislația prevede că fiecare locuință trebuie să fie protejată printr-o asigurare obligatorie (denumită PAD), care acoperă trei riscuri catastrofale (cutremur, inundaţii şi alunecări de teren), până la limita de 20.000 de euro, respectiv 10.000 de euro, în funcţie de tipul construcţiei.

În plus, fiecare proprietar poate alege mai multă protecție printr-o asigurare facultativă care acoperă mult mai multe riscuri, precum incendii, explozii, furtuni, vijelii, furtul sau vandalismul, oferind sprijin financiar pentru reparația casei și înlocuirea bunurilor deteriorate.

În octombrie 2020, NN România, lider pe piața asigurărilor de viață și pensii private, și-a consolidat portofoliul de asigurări și a lansat Asigurarea de locuință NN, prin care oferă atât asigurări obligatorii, cât și facultative.

Asigurarea facultativă de locuință NN este o soluție flexibilă care vine în completarea poliței obligatorii PAD (acoperire de bază în caz de inundații, cutremure sau alunecări de teren), acoperind 24 de evenimente neprevăzute. Cu asigurarea NN, clienții își pot asigura apartamentul sau casa și instalațiile care asigură funcționarea generală a construcției, de la centrală și panouri solare până la instalațiile de alimentare cu apă sau gaz, în caz de cutremure, inundații, alunecări de teren, incendii, explozii, trăsnete, furtuni și alte capricii ale naturii, dar și în caz de surprize neplăcute precum furt sau vandalism.

Sunt acoperite și anexele locuinței, precum garajul, boxa sau camera de serviciu, magazia, șopronul și chiar piscina, pentru maximum 30% din suma asigurată, și inclusiv părțile care se împart cu vecinii, cum ar fi liftul, scările sau acoperișul blocului.

Cazare la hotel și chiria plătită trei luni

Clienții pot beneficia de acoperire inclusiv pentru cheltuieli conexe precum cele de curățenie, transport, expertiză sau intervenție de urgență, iar pentru cazurile în care daunele nu permit reintrarea în casă, clienții beneficiază de până la 5 zile de cazare la hotel, până găsesc o chirie care va fi acoperită de asigurare timp de până la 3 luni.

Clienții pot alege, opțional, să asigure și bunurile din locuință pentru o sumă pe care ei o stabilesc in funcție de nevoile lor și pot adăuga și o componentă pentru răspundere civilă. De asemenea, au și opțiunea de protecție în caz de eventuale avarii accidentale ale sistemelor de gaze, încălzire și climatizare și de asigurare a aparatelor electrice și electrocasnice ca urmare a unor fenomene electrice.

Costul asigurării facultative de locuință NN depinde de valoarea locuinței și de nivelul de protecție, precum și de acoperirile opționale pe care clienții le pot alege în funcție de nevoile lor.

Acces rapid la bani pentru reparația casei

NN plăteşte clienţilor despăgubirea într-un timp foarte scurt, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete, astfel încât clienții să-și poată face reparaţiile cât mai repede și să se întoarcă acasă rapid. În maximum 48 de ore din momentul în care apare o situaţie neprevăzută, clienţii trebuie să anunţe NN, imediat începând evaluarea şi procesul de despăgubire.

Iar în cazul daunelor minore, de până la 2.000 lei, clienţii își pot evalua locuința și daunele produse şi trimite informațiile necesare către NN, astfel încât procesul de despăgubire să dureze chiar mai puţin. Iar în cazul în care daunele sunt majore, clienţii primesc în avans până la 50% din valoarea daunei, înainte ca acest proces să fie finalizat, ca să poată avansa rapid cu reparațiile necesare.

O discuție online sau offline cu un consultant financiar NN este de ajuns pentru un prospect să-i fie lămurite întrebările despre asigurare și identificate nevoile de asigurare şi nivelul de protecţie potrivit. Iar procesul de achiziție este unul ușor și complet digital, emiterea contractelor are loc rapid după plata primei de asigurare.

Articol susținut de NN România.