(P) 5 metode să ai grijă de cei dragi și de liniștea financiară a familiei tale

O problemă de sănătate, inclusiv o boală gravă, pierderea locului de muncă sau o problemă care pune casa în pericol poate fi o sursă în plus de stres în familie.

O familie ar avea nevoie, în medie, de 132.000 de lei în plus față de resursele financiare disponibile când se întâmplă ceva neprevăzut, arată datele UNSAR despre deficitul de protecție al românilor în 2022.

Protejează sănătatea ta și a copiilor

Cu un cost accesibil, care începe de la numai 5 lei pe zi și pe care îl poți calcula personalizat folosind calculatorul online de sănătate, pornind de la nevoile tale, poți beneficia de până la 700.000 de lei pe an pentru cheltuieli medicale, în funcție de nivelul de acoperire pe care ți-l dorești.

Asigurarea de sănătate NN oferă până la 100.000 de lei pe an când se întâmplă un accident sau când apare o boală, sumăcare crește cu 20.000 de lei după fiecare an în care nu a fost nevoie de asigurare, până la 200.000 de lei pe an. Serviciile medicale în situațiile acoperite de asigurare pot fi accesate atât în rețeaua NN, care include peste 300 de spitale și clinici private de top din România și din străinătate, cât și în spitale din afara rețelei, inclusiv de stat.

Asigurarea suplimentară pentru Cancer, Arsuri Grave și Transplant Organe oferă în plus până la 500.000 de lei, bani care pot fi folosiți oricum e nevoie, fără justificarea cheltuielilor. Iar Beneficiul opțional Prevenție asigură acces la servicii medicale de prevenție precum analize, consultații și investigații.