Memorandumul dintre SUA şi România privind 5G a fost desecretizat. Ce informații conține

Memorandumul desecretizat pe tema 5G-ului dintre SUA și România prevede ca furnizorii de reţele 5G să fie supuşi unei evaluări riguroase, protejarea reţelelor de comunicaţii de generaţie viitoare fiind vitală.

În conținutul memorandumului de înţelegere cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G, semnat între Guvernele României şi Statelor Unite, publicat pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) este prevăzut că: „Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii menţionează că, prin prisma abordării de securitate bazată pe riscuri, este necesară o evaluare atentă şi completă a furnizorilor 5G.”

„Considerăm că toate ţările trebuie să se asigure că se apelează numai la furnizori de încredere pentru a proteja reţelele de acces sau interferenţe neautorizate”, se menţionează în document, potrivit Agerpres.

În plus, în document mai este prevăzut că: „O evaluare riguroasă a furnizorilor ar trebui să includă următoarele elemente: indiferent dacă vânzătorul este supus, fără control judiciar independent, unui control al unui guvern străin, indiferent dacă vânzătorul are o structură transparentă de proprietate şi indiferent dacă vânzătorul are un istoric al comportamentului corporativ etic şi este supus unui regim de registru legal şi practici corporative transparente".

Conform Memorandumului, protejarea reţelelor de comunicaţii de generaţie viitoare împotriva perturbării sau manipulării şi asigurarea vieţii private a libertăţilor individuale ale cetăţenilor din Statele Unite ale Americii, din România şi din alte ţări, sunt vitale.

România, în topul țărilor care vor avea 5G

România se află printre primele cinci ţări din Uniunea Europeană care au început să ofere servicii comerciale 5G, alături de Marea Britanie, Austria, Italia şi Spania.

„Noi rămânem în primul val de dezvoltare tehnologică, prin faptul că am fost printre puţinele ţări europene care au realizat o strategie naţională pentru 5G, încă de la începutul anului, şi care a fost asumată şi de către Guvern. În baza acestei strategii s-au făcut deja nişte paşi”, a declarat joi, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) Eduard Lovin, într-o conferinţă de presă.

„Colegii de la spectru au reuşit să facă o reaşezare a benzilor, să asigure acele blocuri cu o continuitate suficientă pentru ca doi dintre operatori să ofere deja servicii de 5G. România este în primele cinci ţări din Uniunea Europeană care au început să ofere, pentru prima dată, servicii comerciale 5G”, a mai spus Lovin.