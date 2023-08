Ce au făcut frații Tate la vila lor din Pipera după ce au scăpat din arestul la domiciliu

După 7 luni de arest preventiv sau la domiciliu, magistrații au admis control judiciar inclusiv pentru cele două femei inculpate în dosar.

După 4 luni de arest la domiciliu, Adrew și Tristan Tate au reușit să-i convingă pe judecători să-i lase să iasă din casa lor din Pipera.

Un polițist care îi verifica a venit la prânz să îi conducă la sediul poliției din orașul Voluntari unde vor semna până pe 2 octombrie doar pentru control judiciar. Andrew Tate a susținut din nou că este nevinovat.

Andrew Tate: „În luna ianuarie când am fost aruncat într-o celulă, presa a spus întregii lumi că sunt o persoană groaznică. S-a spus că am rănit oameni și că am făcut bani din activitați criminale. Iată că acum, după 7 sau 8 luni, nu am văzut la știri nici măcar o victimă. Am fost complet nevinovați de la început și am încredere absolută în sistemul judiciar românesc care a luat în sfârșit decizia corectă și ne-a lăsat în libertate.”

Chiar dacă arestul la domiciliu le-a fost înlocuit cu un control judiciar, frații Tate nu au libertate totală și nu se pot duce, de exemplu, până la mare. Judecătorii le-au impus să nu părăsească județul Ilfov. Frații Tate, dar și cele două complice din dosarul deschis de DIICOT au obligația să se prezinte de câte ori sunt chemați în fața anchetatorilor și în nici un caz să ia legătura cu vreun martor sau victimă. Pot în schimb să se plimbe prin oraș ori să meargă la club.

Reporter: Ce planuri aveți pentru azi?

Andrew Tate: „Sunt puțin obosit, cel mai probabil voi merge acasă să mă odihnesc.”

Cei doi milionari britanici s-au întors la vila lor unde nu pare să le lipsească nimic. La prânz au apelat chiar la serviciile unor maseuze profesioniste.

Procurorii le-au pus sechestru pe întreaga avere, inclusiv pe o colecție de mașini estimată la aproximativ 5 milioane de dolari. Frații Tate au fost arestați preventiv în luna ianuarie după ce procurorii DIICOT i-au acuzat că ar fi exploatat sexual mai multe tinere în studiourile lor de videochat. Ei sunt trimiși în judecată pentru viol, trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 04-08-2023 19:12