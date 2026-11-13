Preventiv, vineri, copiii nu au venit la școală, iar cursurile s-au făcut online.
Corespondent PROTV: „Un echipaj specializat ISU a făcut cercetări în liceul din Săbăoani, județul Neamț, și a ajuns la concluzia că în clasa respectivă nu au fost identificate urme de substanțe toxice. În plus, cei de la Inspectoratul Școlar Județean Neamț au declarat că în școală nu s-a făcut recent nicio dezinsecție sau deratizare. Se așteaptă rezultatele unor probe suplimentare care urmează să arate cu exactitate care a fost cauza incidentului. Vă reamintesc, ieri au fost evacuați din liceu 206 copii și 12 adulți, după ce într-o clasă unde învățau elevii de clasa a 6-a s-a simțit un miros puternic. 23 de elevi au ajuns la spital, cu amețeli, dureri de cap și de gât. Potrivit medicilor, după ce au primit îngrijiri și au fost consultați, toți elevii au fost externați, cu recomandarea de a reveni la spital dacă apar noi simptome.”