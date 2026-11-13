Polițiștii au aflat însă că avea permisul auto suspendat de o zi. Tânărul a pierdut controlul volanului, a lovit o mașină parcată, apoi o conductă de gaz și s-a oprit în poarta unei case.

În imaginile filmate de o cameră de supraveghere se vede cum mașina bleumarin vine ca o rachetă, izbește autoturismul gri oprit pe trotuar și se înfige în poarta casei din partea dreaptă. În urma impactului, a spart și o țeavă de gaz metan.

La volan pare să fi fost tânărul cu șapcă și, alături de el, în dreapta și pe bancheta din spate, se mai aflau doi bărbați. Toți și-au luat lucrurile din mașină, inclusiv actele autoturismului, și au plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Bărbat: „Am văzut trei persoane. Au ieșit din mașină, au fugit până la colț, s-au întors înapoi. Au luat acte, telefoane și au fugit. Țeava de gaze, ieșeau gaze, șuiera, cum se zice. Pericol mare, am stat în tensiune atunci. Toată lumea ne-am dus în curte.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Accidentul s-a petrecut într-o curbă aparent ușoară, pe bulevardul Dorobanților, una dintre cele mai circulate artere din Brăila. Localnicii ne spun că, exact în acest loc, s-au petrecut nu mai puțin de cinci accidente în ultimul an.”

Cu ajutorul acestor imagini, polițiștii au reușit să îl identifice pe șofer, însă acesta nu a fost de găsit până astăzi, după prânz. În jurul orei 13:00, tânărul s-a predat, însoțit de un avocat.

Teodora Fătu, IPJ Brăila: „Bărbatul a fost sancționat contravențional cu sancțiuni în valoare totală de 3.460 de lei.”

Dosarul penal a fost întocmit pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis auto.