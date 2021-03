Ce a făcut un tânăr din Alba când a găsit un portofel cu 1.300 de lei în mijlocul drumului

Un tânăr din Alba a predat poliției un portofel cu 1.300 de lei şi acte, găsit pe marginea drumului. N-a stat pe gânduri nici măcar o clipă - a vrut să se asigure că banii vor ajunge la ghinionist.

Păgubașul, un instructor auto de 26 de ani, a răsuflat ușurat când a aflat.

Raul are 27 de ani și este agent de vânzări. A văzut portofelul din mașină.

Raul Uţă: "În mijlocul intersecţiei, aproape de cartierul în care locuiesc, în mijlocul drumului, am văzut un portofel. Am văzut că are bani în el, avea acte, permis, buletin, am sunat repede la 112. Era o sumă undeva la 1.340 de lei, nu mai ştiu exact.”

Tânărul s-a oprit la cea mai apropiată secţie de poliţie.

Citește și Un meteorolog din Marina SUA și-a recuperat portofelul pierdut în urmă cu 53 de ani în Antarctica

“O să îl restituim aparţinătorilor. Vă felicităm pentru că aţi dat dovadă de spirit civic este atitudinea pe care ne dorim să o întâlnim la toată lumea”, i-a transmis o polițistă lui Raul, după ce a predat portofelul.

Păgubaşul - un alt bărbat, de aproape aceeași vârstă, este instructor auto. Cel mai probabil, portofelul i-a căzut când a ieşit din maşină. Abia după câteva ore şi-a dat seama că a rămas fără bani.

Raul Uţă: “M-aş pune în locul celui care l-a pierdut şi nu aş vrea să trec şi eu prin aşa ceva şi recomand să facă ce am făcut şi eu. Mi se pare un lucru normal nu e deosebit, totuşi era un bun care nu îmi aparţinea, nu e al meu.”

Poliţiştii l-au înștiințat pe ghinionist că nu-i lipsește niciun leu, iar portofelul îl poate recupera de la secţie.