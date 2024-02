Ce a făcut tânărul din Brașov înainte să își omoare părinții. „Nu am putut să-l calmez”

Dimineață, când s-a trezit și a realizat oroarea, criminalul a sunat la poliție.

Fericit și mulțumit de cariera de bucătar pe care încerca să și-o construiască într-un restaurant din Franța. Așa se prezenta Viorel Raț în fotografiile pe care le-a trimis, de curând, părinților lui, pensionari, în Săcele - Brașov.

În spatele acestor imagini era însă un bărbat care încerca zadarnic să renunțe la drogurile care îi marcaseră adolescența.

Anișoara Lingurar: „Băiatul ăsta a fost foarte răsfățat. El a luat supradoză de droguri și d-aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat”.

Vecinii povestesc că Viorel Raț s-a întors acum patru zile din Franța, pentru o săptămână de concediu. Luni a dat o petrecere zgomotoasă, apoi a fost liniște deplină în locuința familiei. Miercuri dimineață, strada s-a umput de poliție. Se pare că, într-un acces de furie, tânărul și-a ucis părinții.

Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov: „Încă nu avem stabilit un mobil al faptei, urmează să se clarifice. Ce vă pot spun este că tânărul a fost condus la Spitalul Județean pentru probe biologice, pentru a se stabili eventuale substanțe pe care le consumase înainte”.

Vecinii sunt convinși că tânărul a comis dubla crimă într-un moment de tulburare cauzat de consumul de droguri. Adesea au fost martori la scandaluri pe care tânărul le făcea când amesteca alcoolul cu stupefiantele.

Nicolae Mihai, vecin: „Făcea rău. Eu m-am dus, dar nu am putut să-l calmez că eu sunt bătrân, nu te pui cu ăla. S-o liniștit el, o plecat în Franța, dar s-o întors și mai prost. Să-i omoare pe părinți... Așa ceva...”.

Violeta Mihai, vecină: „De câțiva ani a început el cu prostiile lui, cu drogurile lui, cu naiba. Normal, ei erau bolnavi. Dora a făcut preinfarct din cauza că a venit poliția și i-a pus pe burtă”.

Anchetat pentru uciderea ambilor părinți, tânărul urmează să fie supus unei expertize psihiatrice care să constate dacă a avut discernământ în momentul comiterii faptei. Un element esențial în anchetă va fi rezultatul analizelor toxicologice.

Dată publicare: 07-02-2024 19:05