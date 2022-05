Baza românească din apropierea Mării Negre a devenit extrem de importantă pentru NATO, în contextul războiului din Ucraina și mai multe armate străine și-au trimis militari și tehnică de război. Sâmbătă, Jill Biden se va întâlni, în București, cu mai mulți refugiați din Ucraina, dar și cu soția președintelui Klaus Iohannis.

Departe de camerele de luat vederi ale jurnaliștilor români, în baza militară de la Mihail Kogălniceanu, Prima Doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, a vorbit cu militarii americani.

Sunt 1.500 de soldați pe care America îi are acolo - cu blindate Stryker și elicoptere de atac - mobilizați pe fondul crizei create de Rusia în zona Mării Negre.

Mesajul transmis de Jill Biden înainte de a pleca spre România

Înainte de plecarea din America, Jill Biden a avut o scurtă discuție cu ziariștii.

Jill Biden, soția președintelui SUA, Joe Biden: „Este foarte important pentru președinte și pentru mine ca ucrainenii să știe că suntem alături de ei”.

Din avion, Prima Doamnă a scris apoi, pe Twitter, că este în drum spre România și Slovacia pentru a petrecere Ziua Mamei cu copii și mame din Ucraina, forțați să își părăsească locuințele din cauza războiului lui Putin.

Dramele care se întâmplă acolo au marcat-o.

Jill Biden, soția președintelui SUA, Joe Biden: „M-a durut inima urmărind imagini video din Ucraina. Copii bolnavi care fug în trenuri medicale improvizate, bombardamentul de neconceput asupra unei maternități. Părinți care plâng desupra trupurilor rupte ale copiilor lor pe străzi. Lipsa de sens este uluitoare”.

Este a doua oară când Prima Doamnă a SUA pleacă într-o vizită oficială fără președintele Joe Biden. La Mihail Kogălniceanu s-au luat măsuri speciale de protecție.

Mai multe avioane au survolat întreaga zona cu câteva ore înainte pentru a asigura perimetrului aerian înainte ca aeronava Air Force 2 să aterizeze. O mobilizare generală a fost și în interiorul bazei.

După vizita de la Mihail Kogălniceanu, Jill Biden a plecat spre București. Sâmbătă se va întâni cu personalul ambasadei SUA și reprezentanții unor oganizații umanitare.

Apoi va merge împreună cu Carmen Iohannis la o școală unde sunt refugiați ucraineni. Din România va pleca spre Slovacia.

Jill Biden, la a doua vizită în România

Jill Biden a mai fost la noi și în 2014, an în care Rusia a anexat pensisula Crimeea și ulterior au început frămânările în regiunea Dombas - acum, măcinată de război.

Joe Biden era la acea vreme vicepreședinte al Americii. Jill Biden a vizitat atunci Muzeul Satului, alături de Maria Băsescu.

În vârstă de 70 de ani, Prima Doamnă a Americii, Jill Biden, este legată strâns de Europa. Mama ei era de origine britanică, iar tatăl italian, militar în marină în timpul celui de-al doilea război mondial.

Jill Biden, soția președintelui SUA, Joe Biden: „Bunica mea prepara tăiței făcuți în casă, usca tăițeii...”.

Pe președintele Joe Biden, Jill l-a întâlnit în 1975 și doi ani mai târziu s-au căsătorit. El își pierduse prima soție și fiica într-un accident de mașină și îi creștea singur pe cei doi băieți gemeni.

Joe Biden, președintele SUA: „Când am întâlnit-o pe Jill, m-am îndrăgostit de ea din momentul în care am văzut-o. Am rugat-o să ne căsătorească cu mine de cinci ori”.

Jill Biden este profesoară de limba engleză. De când soțul ei a devenit președinte al Americii, a fost implicată în campanii de prevenire a cancerului la sân și in programe pentru susținerea familiilor militarilor americani.

Alături de Michelle Obama ajută veteranii de război și famiile lor să aibă acces la educație și locuri de muncă. Își face timp să facă și sport.

Kamala Harris a fost în România în luna martie

Jill Biden a ajuns în România după ce Kamala Harris a fost în București acum două luni. Vizitele primei doamne și a vicepreședintelui SUA au presupus măsuri de securitate organizate pe parcursul a două săptămâni.

Președintele american Joe Biden nu și-a planificat până acum o vizită în această parte a Europei pentru că - în contextul Războiului - măsurile de securitate ar fi mult mai drastice și organizarea unei astfel de misiuni ar presupune mult mai mult timp.

Revenind la Jill Biden, prima doamnă a Americii va pleca de aici spre București în jurul orei 20 și 30 de minute. Înainte de asta, a lua masa împreuna că militarii americani.În capitală masurile de securitate se întind de la Aeroportul Otopeni până în centru.

În fața unui hotel de cinci stele din zona Catedralei Mântuirii Neamului, unde își va pretrece noaptea soția președintelui SUA, au fost observate astăzi mai multe echipaje de poliție și agenți SPP.

Parcarea mașinilor în apropierea hotelului a fost interzisă.

Mâine după întâlnirea de la Ambasada SUA, la care vor participa și reprezentanți ai Guvernului România, prima doamnă Jill Biden va ajunge după prânz - împreună cu Carmen Iohannis - la o școală din București. Acolo sunt elevi și profesori ucraineni care au fugit de război - de care soția președintelui Americii vrea să audă poveștile. La final va exista o sesiune de „La revedere”.

Ulterior, ea va pleca spre Slovacia, unde va rămâne până luni și va avea, printre altele, întâlniri cu refugiații ucraineni și președintele Zuzana Caputova.