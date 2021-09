Ce a declarat premierul Florin Cîțu după ce a apărut alături de Cristian Piedone, la ceremonia de deschidere a anului școlar

Premierul Florin Cîţu a declarat, miercuri, că nu a fost informat că primarul Sectorului 5, Cristian Popescu-Piedone, va fi prezent la ceremonia de deschidere a anului şcolar de la Colegiul "Gheorghe Lazăr", informează Agerpres.

"Nu am fost informat. Am fost invitat de ministrul Cîmpeanu şi doamna director la 'Gheorghe Lazăr', un liceu de elită, un liceu care şi-a asumat un program-pilot. Aşa a fost invitaţia făcută către mine, am luat-o ca atare şi am mers la eveniment", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Întrebat dacă are un mesaj pentru rudele victimelor din incendiul de la Colectiv, el a subliniat că Justiţia trebuie să îşi facă datoria.

"Justiţia trebuie să îşi facă datoria şi aşteptăm cu toţii ca Justiţia să îşi facă datoria", a afirmat prim-ministrul.

Preşedintele Asociaţiei Colectiv, Eugen Iancu, a dezaprobat, într-o postare pe Facebook, participarea premierului la ceremonia de deschidere a anului şcolar, alături de primarul Sectorului 5.

Citește și Cîțu a deschis anul școlar alături de Piedone, condamnat în primă instanță în dosarul Colectiv

"La şase ani de la Colectiv, PM-ul în funcţie, mare vorbitor despre resetarea României, candidat la funcţii de conducere în partid şi în stat, se alătură primarului Piedone, administratorul în mandatul căruia s-a produs tragedia din Colectiv. Asta da dovadă de moralitate din partea omului care ne vorbeşte despre schimbare. Peste câteva zile este un nou termen în procesul din care Piedone speră să iasă liber", a scris Eugen Iancu pe reţeaua de socializare.

Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, condamnat în primă instanță în dosarul ”Colectiv” la 8 ani de închisoare, a participat luni la o ceremonie de deschidere a anului școlar alături de premierul Florin Cîțu.