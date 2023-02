Caz șocant în București. Cum a fost prins manelistul care și-a încuiat iubita în portbagaj și a dat foc mașinii

UPDATE: Bărbatul a fost reținut luni seara pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală, în cursul zilei de marți.

Printr-o tehnologie de localizare care funcționează doar pe telefoanele inteligente, conectate la internet și GPS, poliștii au găsit-o în doar zece minute și au salvat-o. Agresorul a fost dus la audieri.

Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional.

Cei doi au fost văzuți certându-se în fața unui hotel din Sectorul 3 al Capitalei. Ar fi ajuns în locul respectiv cu mașina femeii, pentru că bărbatul băuse. Enervat, și-a lovit iubita apoi au urcat amândoi în mașină, de data aceasta el la volan.

Pe drum ar fi oprit însă și și-a forțat partenera să intre în portbagaj. Ionela a reușit să sune de două ori la 112, prima oară la ora 4 și 40 de minute dimineața, înainte să fie închisă.

Cătălin Chirică, purtător de cuvânt al STS: ”În primul apel, operatorul STS a auzit pe fundal o situație conflictuală și a alertat imediat poliția. Operatorul STS i-a transmis un SMS cu un link pe care să-l acceseze pentru a putea transmite către sistemul 112 coordonatele geografice ale telefonului de pe care a sunat. Deoarece mașina în care era sechestrată se afla în mișcare, coordonatele geografice au fost transmise în timp real, iar operatorul STS s-a asigurat că aceste date sunt recepționate și de dispeceratul poliției”.

Bărbatul, un cântăreț de manele din București, a dus mașina pe un câmp izolat din Sectorul 3. Acolo, ar fi incendiat-o și a plecat, lăsându-și iubita în agonie.

Cristina Dobre: ”Acesta este locul în care bărbatul a abandonat autoturismul și i-a dat foc. Închisă în portbagaj, femeia a reușit să sune pentru a doua oară la 112 și să anunțe pe polițiștii care o căutau că mașina în care a fost sechestrată a luat foc. Este și momentul în care un echipaj de la Brigada Rutieră o găsește pe femeie și îi sare în ajutor”.

Ce spun polițiștii care au găsit-o pe tânără după doar 10 minute

Victor, Adelin și Ionuț sunt cei trei polițiști care au găsit-o pe femeie, după numai 10 minute.

Agent Ion Adelin Vlădaia, Brigada Rutieră: ”Colegul meu a văzut mașina, oprim aici, a scos lanterna s-a uitat- ”haide spre mașină!” - ne-am dus în fața portierei stânga, eu și cu colegul meu. Am bătut în geam, ”Poliția!”, nu a răspuns nimeni. Deodată a ieșit fum. Se auzea din spate ceva din portbagaj – ”Sunt aici!”- ne-am dus repede la portbagaj, am extras pe doamna, am luat stingătorul și am aplicat la stingerea incendiului”.

Agent principal Ionuț Tălăiban, Brigada Rutieră: ”Femeia era în stare de șoc, nu-mi aduc aminte exact ce a spus.... ceva de genul ”scoteți-mă de aici, mor!".

Agent Victor Ionuț Pătrașcu, Brigada Rutieră: ”Comunica cu noi, ne-a transmis datele cu privire la conducătorul auto, numele acestuia, ținuta pe care o purta și vârsta. Ne-a arătat și o fotografie a dânsului”.

Cristina Dobre: ”Bărbatul a fost găsit lângă o benzinărie aflată la câteva străzi distanță de locul în care a abandonat-o pe femeie. Polițiștii l-au testat pe loc, atât pentru alcool, cât și pentru droguri, iar rezultatul a ieșit pozitiv pentru cocaină. De asemenea, acesta avea o alcoolemie de 0,31 la mie”.

Individul și iubita lui au fost duși la audieri.

”De ce ai dat foc mașinii?”.

Bărbatul va fi cercetat acum de polițiștii de la Omoruri și procurorii Tribunalului București pentru tentativă de omor.

