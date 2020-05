Caz revoltător. Pacienți cu coronavirus plimbați între spitale

Mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost plimbate între câteva spitale din țară în urma unui ordin al Departamentului pentru situații de urgență, anulat ulterior.

Pacienții, care urmau inițial să ajungă la Brăila, au fost mutați de la spitalul din Adjud la cel din Râmnicu Sărat.

Nici aici însă nu pot sta prea mult, pentru că unitatea medicală nu le poate asigura tratamentele de care au nevoie.

Printr-un un ordin al Departamentului pentru situații de urgență, 30 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 ar fi trebuit să fie mutați de la spitalul județean din Focșani la spitalul suport din Râmnicu Sărat, iar 20 de pacienți de la spitalul din Adjud ar fi ajuns la spitalul județean Brăila.

Gheorghiță Berbece, prefectul județului Vrancea: "Capacitatea de spitalizare era aproape de maxim. Atunci ne-am gândit că este necesar să avem un spatiu de refulare, un spațiu tampon și din acest motiv am cerut ajutorul, astfel încât persoanele care sunt asimptomatice sau cele cu simptomatologie ușoară să li se găsească un alt spatiu încât să eliberăm paturi din spital."

După ce prefectul de Brăila a refuzat să primească bolnavii, iar pacienții din Focșani s-au revoltat, ordinul a fost anulat. Revocarea nu a fost însă anunțată spitalului din Adjud, care a apucat să trimită, cu ambulanțe și microbuze ISU, 16 pacienți. Au reușit doar să le schimbe traseul, iar în loc de Brăila bolnavii au ajuns la Râmnicu Sărat.

Adrian Danielescu, manager Spitalul municipal Rm. Sărat: "Inițial am primit un ordin că vor veni pacienți de la Județean de la Focșani 30 de pacienți. Ulterior, am fost informați că nu mai vin de la Focșani și or să vina de la Adjud."

Transferați cu fișe incomplete

Medicii spitalului din Râmnicu Sărat sunt nemulțumiți că bolnavii au fost transferați fară a avea în fișe ultimele rezultate ale testărilor. Mai mult, desi au anunțat că sunt trimiși pacienți asimptomatici sau cu ușoare simptome, s-au trezit că au venit bolnavi cronici cărora spitalul nu le poate asigura toate tratamentele specifice.

Felicia Vasile, director medical Spitalul municipal Rm. Sărat: ”Am retestat toți pacienții. De asemenea, probabil fiind asimptomatici niciunul din pacienții primiti în toată perioada internării în spitalul de la Adjud nu au primit tratament specific infecției virale. Este cazul unei paciente de 91 de ani imobilizată la pat, internată în spitalul de la Adjud, cred că de pe la începutul lunii aprilie."

Trei dintre pacienți sunt din Sri Lanka

Primarul din Râmnicu Sărat nu este nici el de acord cu transferul pacienților și spune că la spitalul din oraș au ajuns pacienți cu mai multe afecțiuni.

Sorin Cirjan, primar Rm. Sărat: "Este în neregulă modul în care s-a procedat ieri, adresa spunea că este vorba despre pacienți asimptomatici și cazuri ușoare și nu este deloc așa. Sunt cazuri grave și situația cred eu că trebuie cunoscută și analizată."

Printre cei 16 bolnavi transferați la Râmnicu Sărat se numără și 3 cetățeni srilankezi care lucrau la o firmă de confecții din Focșani.