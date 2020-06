Câți bani a cheltuit România în timpul crizei de coronavirus. ”Nu avem nevoie de împrumut la FMI”

Cheltuielile legate direct de criza provocată de coronavirus sunt de 3,1 miliarde lei, la 5 luni, iar impactul pandemiei, la jumătatea anului, este de circa 10 miliarde lei, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

"Până acum acum ne-a costat 3,1 miliarde lei. Acestea sunt cheltuieli direct legate de criza de coronavirus, 3,1 miliarde lei la 5 luni, nu am pus şi iunie. Să cumpărăm lucruri, să plătim şi şomaj tehnic, sunt mai multe", a spus Cîţu la Digi 24, citat de Agerpres.

Cîțu a subliniat că aici nu intră banii pentru medici, care nu au fost plătiţi încă. El a menţionat că, în momentul în care a fost făcută rectificarea bugetară, deficitul bugetar a fost dublat, de la 3,7% la 6,7% din PIB, iar cele trei puncte procentuale în plus veneau din 10 miliarde lei cheltuieli suplimentare care erau legate în special de Covid şi 20 miliarde lei venituri mai mici la buget.

"Asta am spus tot timpul. Nu putem să eliminăm total efectul crizei. N-ai cum. Putem doar să minimizăm efectul negativ asupra economiei şi asta am făcut, zic eu, foarte bine până acum. 20 de miliarde de lei venituri la buget să nu le mai ai este o tragedie", a precizat ministrul.

Acesta a semnalat că luna iunie este "o surpriză plăcută", deoarece, aşa cum arată în prezent încasările, s-ar putea să fie mai bune decât în aceeaşi lună din 2019, când era creştere economică.

Întrebat cât din cele 20 de miliarde lei încasări ce vor lipsi la buget vor reprezenta scăderea din primul semestru, ministrul a răspuns că şapte miliarde lei, iar impactul coronavirusului în prima jumătate a anului este de circa 10 miliarde lei.

"Cred că sunt vreo 7. Era o estimare pe care am făcut-o atunci. S-ar putea să fie mai bine, să nu pierdem 20 miliarde, să pierdem 10 miliarde, aşa cum arată lucrurile acum, dar deocamdată nu am schimbat scenariul. Impactul la jumătatea anului (al coronavirusului - n. r.) este cam de 10 miliarde lei", a explicat Florin Cîţu.

Cîțu: ”România nu va avea nevoie de împrumut de la FMI”

Ministrul Finanţelor Publice a mai afirmat că România nu va avea nevoie de împrumut de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi banii vor fi veni de pe pieţele financiare.

"Nu vom avea nevoie de FMI (Fondul Monetar Internaţional - n. r.). În 2020 am reuşit o premieră: suntem singura ţară care nu este în zona euro, care are un deficit ce se va duce spre 7% şi să nu aibă nevoie de finanţare de la o instituţie financiară cum este FMI. Banii îi vom obţine de pe pieţele financiare. Avem încrederea finanţatorilor privaţi. Am avut cea mai de succes emisiune de obligaţiuni în perioadă de criză, cu un interes de 13 miliarde de euro, din care am luat 3,3 miliarde. În criză ne-am împrumutat pe perioade lungi, de 15-20 de ani şi bineînţeles că ne uităm în continuare să ne finanţăm atât de pe piaţa internă. Mai pregătesc o surpriză pentru români în ceea ce priveşte împrumuturile. Dobânzile sunt în jos, în jur de 3% la lei, depinde de scadenţă. Aici lucrăm foarte bine şi cu banca centrală", a spus Cîţu.

Potrivit ministrului, alte surse de finanţare sunt emisiunile de obligaţiuni, o astfel de iniţiativă destinată persoanelor fizice urmând să fie lansată pe data de 1 iulie 2020.

"Pe 1 iulie cred că emitem o emisiune în lei pentru români. Sunt ordine semnate de mine, dar ştiţi că birocraţia are o inerţie mai mare. Pentru persoanele fizice, scadenţele vor fi până la 5 ani. Este un program mai flexibil. Înainte puteai să pui bani în acest program şi nu puteai să-i mai scoţi 5 ani. Noi vom da şi nişte bonificaţii, dar este un program prin care sperăm ca românii, dacă au încredere să investească în acest Guvern, bani aceia vor fi folosiţi pentru investiţii, pentru a reconstrui România. Va fi o dobândă bună, competitivă", a precizat oficialul MFP.

Pe de altă parte, Florin Cîţu a declarat că, "la sfârşitul anului, mă voi uita la modul în care au fost construite bugetele", iar în cazul în care se va constata supradimensionarea anumitor proiecte va solicita sancţionarea directorilor economici.

"Nu putem să mergem mai departe fără să fim responsabili. Acest truc se face în fiecare an. Se creează, se aruncă tot felul de proiecte în buget ca să se aloce resurse ca apoi acele resurse să fie redirecţionate", a avertizat ministrul Finanţelor.