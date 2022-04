Casa unui polițist din Dâmbovița, arsă după un scandal. Agentul crede că focul a fost pus intenționat

StirilePROTV

Un scandal care mocnea de mai multă vreme s-a terminat cu pagube uriaşe, la Gheboieni, în judeţul Dâmboviţa. Locuinţa unui poliţist a fost mistuită de flăcări după ce un incendiu, izbucnit în ograda vărului său, s-a propagat şi la casa sa.

Agentul povesteşte că a avut multe certuri cu vărul, şi că acesta îl ameninţase, în repetate rânduri, că îi va pune foc.

Poliţistul i-a făcut plângere individului şi a sperat că acesta se va potoli, dar se pare că nu a fost aşa.

Decebal Cristian Ivan, vărul acuzat: „Am greşit, neatenţie, întotdeauna le spuneam altora să fie atenţi”

Totul ar fi pornit de la un arzător cu gaz pe care bărbatul, de 45 de ani, îl folosea ca să ardă vegetaţia uscată prin curte. Acesta susţine că incendiul care a distrus locuinţa vărului său a pornit neintenționat, şi i-a ars şi lui două anexe.

Citește și Incendiu puternic în Suceava. Două case au fost mistuite de flăcări

Decebal Cristian Ivan, vărul acuzat: „O butelie, a ieşit flacără pe lângă robinet, nu am fost atent. Din suflu s-a răsturnat, jetul de căldură s-a dus la podină.

Reporter: I-aţi ameninţat?

Decebal Cristian Ivan: „Treaba asta, a ameninţat-o el şi pe mama, a zis că îi dă foc, dar nu puneţi pe seama asta.”

Agentul de poliţie nu crede însă în coincidenţe şi e convins că vărul ar fi aprins intenţionat vegetaţia de lângă locuinţa sa, aflată la niciun metru de anexele acestuia.

Nicolae Negoescu, proprietarul casei arse: „Bănuiesc că focul a fost pus intenţionat, pentru că în urmă cu doi ani am fost ameninţat cu moartea de către vărul meu, care mi-a spus că o să îmi dea foc şi o să mă omoare!”

Mama poliţistului se afla în curte când nepotul ei începuse să ardă cu arzătorul prin curte.

Elena Negoescu, mama proprietarului casei arse: „El era cu arzătorul prin curte, ardea aşa cu arzătorul pământul. Am scos buteliile şi în momentul când am ieşit printre case flacăra era luată, am realizat pericolul că se extinde. Zicea că tot ne dă foc, tot ne dă foc!”

Marina Negoescu soţia proprietarului casei arse: „M-a sunat soacra mea şi mi-a spus, unde sunt? Că arde casa! Când am văzut flacăra, tot acoperişul şi tot era numai o vâlvătaie. M-a ameninţat şi pe mine, că mă bate, că mă omoară.”

Agentul şi soţia sa povestesc cu lacrimi în ochi că au investit în amenajarea casei toţi banii obţinuţi din nuntă şi câteva credite, dar, din păcate, nu aveau asigurare pentru bunurile pe care le-au pierdut. Aceștia sunt decişi să depună o nouă plângere pe numele individului, şi speră că de această dată să fie tras la răspundere.

Pompierii au intervenit la faţa locului cu patru autospeciale cu apă şi spumă. Misiunea dificilă a durat mai bine de trei ore, până când incendiul a fost lichidat. Acum poliţiştii trebuie să stabilească de la ce a pornit focul.