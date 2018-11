Casa memorială Iuliu Maniu, salvată de sălăjeni. Autoritățile au ignorat-o

În an centenar, casa de la Bădăcin, în care s-a născut Iuliu Maniu arata exact câtă preţuire arătam noi, înaintaşilor. Este aproape o ruină.

Figura emblematică a partidului naţional-ţărănesc, Maniu a murit în chinuri la închisoarea comunistă de la Sighet. Casa lui fusese iniţial donată Bisericii greco-catolice, dar a fost confiscată de statul devenit republică, după '47.

Aşa că zeci de ani a fost folosită doar ca depozit de grâne. În 1998 s-a pus problema refacerii ei, drept casa memorială Iuliu Maniu. Însă costurile lucrărilor ajung la 300.000 de euro.

Ar mai fi nevoie de aproximativ 60.000 de euro pentru reabilitarea casei memoriale a lui Iuliu Maniu din judeţul Sălaj, veche de aproape 130 de ani. Membrii unui club s-au mobilizat şi încet, încet, casa are şanse să-şi recapete gloria de odinioară.

Gavril Iepure, preşedinte Rotary Zalău: "Am fost la Bădăcin, ne-am întâlnit cu părintele Borz din localitate, într-adevăr calci pe istorie. Şi am injghebat această poveste, am făcut proiectul, am prezentat-o clubului Rotary Zalău, eu fiind preşedintele şi a fost susţinut de către toţi membri."

Proiectul este susţinut şi de actorul Alin Panc, crescut în judeţul Sălaj.

Alin Panc, actor: "Întâmplător mi s-a şi propus să joc rolul lui Iuliu Maniu tânăr într-un film, nu pot să vă zic ce şi cum, dar e foarte interesant cum s-au legat toate."

O bună parte din bani a fost strânsă cu greu, dar ar mai fi nevoie de donaţii pentru finisajele locuinţei.

Anca Dinu, PR: "Practic acest proiect a început din nevoia de a definitiva o lucrare deja începută//acolo unde s-a început deja reabilitarea, proiectul total este în valoare de aproximativ 300.000 de euro şi mai e nevoie pentru a-l finaliza de 60.000 de euro."

Iuliu Maniu a copilărit în casa din Bădăcin până când a plecat la şcoală, la Blaj. Şi, ca amănunt arheologic, în cursul reabilitării casei, a fost pusă în valoare o lespede romană din anul 213, primită cadou de Maniu de la sătenii din zonă, care o găsiseră în pământ.

