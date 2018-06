Carambol pe DN71. Cinci mașini au fost avariate

Pro TV

Carambol pe Drumul Naţional 71, care leagă Târgovişte de Sinaia.

Cinci maşini au fost avariate după ce un şofer neatent a lovit autoturismele din faţa sa, oprite pentru a da prioritate unui vehicul. O femeie a fost rănită şi a avut nevoie de ingrijri medicale.

Totul s-a petrecut la ieşire din localitatea Aninoasa, pe Drumul Naţional 71. Şoferii implicaţi în carambol povestesc că primul autoturism a vrut să vireze stânga, iar în câteva secunde s-a produs accidentul.

Șofer maşină avariată: "Am fost prima maşină, făceam stânga, eram pe loc. A venit din spate altul şi m-a lovit. A oprit, al treilea a oprit, al patrulea a venit şi ne-a lovit. Şi a intrat pe constrasens şi a lovit şi camioneta din faţă, l-a aruncat în cea din față"

Șofer maşină avariată: "Dânsul a intrat în mine, dânsul a intrat în el, eu în el şi tot aşa"

Şoferul ultimei maşini susţine că nu a mai reuşit să frâneze la timp, a intrat pe contrasens, unde a lovit un microbuz de marfă.

Șofer maşină avariată: "Am auzit impactul, am frânat, n-am reuşit să evit în totalitate, am lovit cu partea dreaptă pe cea din faţă, în stânga, am intrat şi pe contrasens încercând să evite"

Șoferul microbuzului de marfă: "Eu veneam din sens opus, dânsul a intrat lateral în mine. Nu a mai putut evita."

În urma accidentului, o femeie de 60 de ani a suferit răni la cap.

Una dintre pasagere a fost rănită şi transportată cu ambulanţa la spitalul din Târgovişte. Din fericire, spun medicii, este în afara primejdiei. Poliţiştii au deschis o anchetă şi urmează să stabilească exact cine se face vinovat de producerea accidentului.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer