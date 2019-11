Doi bucureșteni au ajuns pe mâna DIICOT după ce au ridicat un colet din Spania

DIICOT a reţinut doi bărbaţi din Bucureşti care au fost prinşi în flagrant după ce au ridicat de la o firmă de curierat un colet venit din Spania care conţinea comprimate de Ecstasy şi cocaină cu valoare de piaţă de aproximativ 100.000 de euro.

"În perioada iunie - octombrie 2019, procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Bucureşti, au documentat activitatea infracţională a unei grupări specializate în procurarea din Spania a unor cantităţi importante de cocaină şi Ecstasy, pe care le-au comercializat în cluburile din Bucureşti şi de pe raza judeţului Ilfov”, informează un comunicat DIICOT transmis sâmbătă, 2 noiembrie.

„Astfel, la data de 31 octombrie 2019, inculpaţii C. I.-V. şi C. C. R. au fost prinşi în flagrant după ce au ridicat de la o firmă de curierat un colet care conţinea 4.601 comprimate de Ecstasy şi 383 de grame de cocaină. Valoarea de piaţă a drogurilor este de aproximativ 100.000 de euro", se prezintă în comunicat.

Inculpatul C.I.V. a fost prezentat Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Faţă de inculpatul C. C. R, procurorii DIICOT- Structura Centrală au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 30 zile.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române - Brigada Specială de Intervenţie Bucureşti "Vlad Ţepeş".

Sursa citată mai precizează că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

De asemenea, Poliţia Română a informat că, imediat după realizarea prinderii în flagrant, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Bucureşti au efectuat 4 percheziţii domiciliare, două pe raza judeţului Ilfov şi două pe raza municipiului Bucureşti, fiind puse în aplicare două mandate de aducere.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate 3 telefoane mobile şi 3 cartele SIM, sume de bani, despre care există bănuiala că provin din comercializarea drogurilor şi 3 grame cannabis.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Secţia de Combatere a Traficului de Droguri, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de "trafic internaţional de droguri de mare risc" şi "deţinere de droguri de risc şi mare risc", mai precizează comunicatul Poliţiei.