Când vom putea călători cu trenul de la Timișoara la București în 5 ore. Calea ferată rapidă, construită lent

Cea mai rapidă cale ferată de la noi, asemenea unei autostrăzi pe șine, rămâne încă un vis îndepărtat.

Construcția înaintează destul de anevoios, dar când va fi gata ar urma să traverseze țara de la Curtici la Constanța.

În 10 ani, autoritățile au reușit să construiască doar jumătate, iar dacă până în 2030 nu fac încă pe atât riscăm să pierdem bani europeni cu finanțare nerambursabilă, atrage atenția ministrul Transporturilor.

Calea ferată de mare viteză, o obligație pentru România

Calea ferată de mare viteză este o obligație pentru România și face parte din coridorul principal european. Acesta pornește din Nurnberg, Germania, și se oprește tocmai la Istanbul.

Pe teritorul țării noastre, ar urma să parcurgă 900 de kilometri.

Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor: "Este inadmisibil să pierzi, spre exemplu, 330 de milioane de euro din fonduri europene nerambursabile. Pentru că nu am reușit să semnăm contractul pentru cele trei loturi între Brașov și Sighișoara. Am semnat până la urmă, cred că în aprilie, contractul pentru două secțiuni din cele trei loturi, dar am pierdut 330 de milioane din CEF."

Unde sunt cele mai mari probleme

Cele mai mari probleme au fost pe tronsonul Sighișoara-Brașov. Contestațiile depuse ne-au făcut să batem pasul pe loc.

Până acum, sunt finalizate tronsoanele Brașov-București, București - Constanța. Se lucrează însă în județele Arad, Hunedoara, Alba și Sibiu. În total, 52% din linia de mare viteză este gata, susține ministrul Transporturilor.

O astfel de cale ferată ar înjumătăți timpul călătoriei cu trenul. De exemplu, dacă acum distanța dintre Timișoara și București se parcurge în zece ore, fără întârzieri, pe noua cale ferată, drumul ar putea fi de 5 ore.

Călător: "Sunt probleme mari cu trenurile, cel puțin cu navetiștii care muncesc la oraș. Și sunt probleme foarte mari cu trenurile iarna, când întârzie mult, ore întregi. Stă lumea în gară, tremură de frig."

Călător: "Am mers până la mare și a întârziat două ore. Fiind distanța lungă, nu am băgat așa în seamă că am vrut să ajung acolo."

Pentru România, memorabile rămân întârzierile acumulate de trenuri anul trecut, când garniturile plecate din vestul țării au ajuns în Capitală cu 1.000 de minute mai târziu.