Astfel, primul sistem ar urma să fie livrat cu câteva săptămâni mai devreme, iar cel de-al doilea, cu câteva luni înainte de termenul prevăzut iniţial, iar această accelerare va permite Forţelor Aeriene Române să beneficieze mai devreme de capabilităţi moderne pentru gestionarea traficului aerian şi creşterea siguranţei operaţiunilor aeriene, informează un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN) transmis, marţi, Agerpres.

Thales devansează livrarea primelor două sisteme radar

Radu Oprea, ministrul Apărătii Naționale, a apreciat investiţiile Thales în România, în special în domeniul dezvoltării de produse software de înaltă calitate, şi a exprimat interesul pentru extinderea acestor activităţi, astfel încât specialiştii români să aibă oportunităţi profesionale în ţară, cooperarea industrială, a transferului de tehnologie şi a valorificării expertizei specialiştilor români.

„Avem nevoie de capabilităţi moderne pentru protejarea spaţiului aerian, iar livrarea mai rapidă a acestor sisteme este un pas important. În acelaşi timp, ne interesează ca programele de înzestrare să însemne şi dezvoltare industrială în România: transfer de tehnologie, implicarea companiilor locale şi locuri de muncă pentru specialiştii noştri. Investiţiile în competenţă şi tehnologie trebuie să se regăsească şi în capacitatea industriei româneşti de a participa la proiecte de apărare complexe", a declarat ministrul Apărării Naţionale.

Ministrul vrea investiții și transfer de tehnologie

Achiziţia sistemelor radar de supraveghere aeriană de tip Gap Filler se derulează în cooperare cu alte state europene, sub coordonarea Franţei, iar programul sistemelor mobile de dirijare la apropiere şi aterizare este derulat în baza contractului încheiat cu asocierea Thales România - Thales LAS France.

Ambele programe contribuie la modernizarea infrastructurii radar şi la consolidarea capabilităţilor Forţelor Aeriene Române.