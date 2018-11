Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă? Deja s-au format cozi mari la vulcanizări

Cum era de aşteptat, de la primul fulg s-au format cozi uriaşe la vulcanizare. Şoferii care au amânat echiparea maşinilor pentru anotimpul rece până în ultimul moment stau acum şi câte patru ore la coadă.

A fost o zi plină şi pentru şoferi, şi pentru cei care lucrează la vulcanizare.

Șofer: "Am venit la ora 5:30 să schimb la prima maşină, a băiatului, şi am stat vreo patru ore şi acum am venit cu a doua maşină."

Șofer: "M-am programat aseară (vineri - n.r.) la ora 16:00 şi de la 8:00 stau aici şi aştept..."

Reporter: "Adică staţi de cinci ore?"

Șofer: "Asta-i România."

Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă?

Pe de-o parte legea spune că e obligatoriu când pe asflat este zăpadă, gheaţă sau polei, dar pe altă parte specialiştii recomandă să montăm pneurile de iarnă atunci când temperatura de afară scade sub 7 grade Celsius.

Șofer: "De cinci ore..."

Reporter: "Și nu v-aţi plictisit cinci ore?"

Șofer: "Foarte mult, dar ce să facem? Am văzut prima ninsoare, hai să schimbăm, aşa fac românii, trebuia să ne gândim şi noi mai din timp n-avem ce face."

Un schimb de anvelope costă în jur de 100 de lei, iar pentru proprietarii vulcanizărilor venirea iernii înseamnă bani frumoşi dar şi muncă multă.

Ionuț Baloi, şef service: "Suntem obişnuiţi să facem orice lucru pe ultima sută de metri şi vreme, că a început să fulguiască."

Şoferii care sunt prinşi fără cauciucuri de iarnă vor rămâne fără certificat de înmatriculare și vor primi o amendă între 810 şi 1.800 de lei.

Totodată, trebuie să ştiţi că în cazul unui accident, dacă nu aveţi pneuri de iarnă, rămâne la latitudinea asiguratorului dacă vrea sau nu să plătească dauna.

