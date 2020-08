Camionetele cu mâncare, printre afacerile grav lovite de pandemie. Pierderile ajung şi la 90%

Afacerile cu camionetele cu mâncare, care erau în mare vogă anul trecut, au înregistrat vara aceasta pierderi de până la 90%.

Le-au afectat închiderea birourilor, lipsa festivalurilor și a evenimentelor cu mulți invitați. Cei care mai gătesc în bucătării pe patru roți funcționează mai mult prin livrări la domiciliu.

Dragoș deține un camion pentru mâncare sau food-truck de 4 ani. A investit 35.000 în această afacere. Înainte de pandemie vindea între 2000 și 4000 de porții de mâncare pe lună. Acum, reușește cu greu să vândă cât să reziste și trebuie să acopere și costurile livrărilor.

Dragoș Dumitru, antreprenor: „După ce am revenit și am redeschis, practic am luat-o de la început. Adică am plecat cu vânzări de câteva sute de lei și ne-am apropiat de cifrele pe care le-am avut înainte de pandemie după aproape două luni. Profitul este mult mai mic, dar doar așa pot să-mi continui afacerea. Fizic vedem cu 60% - 70% mai puțini oameni.”

Cristian ajungea în fiecare an la o cifră de afaceri de aproximativ 15.000 de euro. Acum totul s-a schimbat.

Cristian Niculescu, antreprenor: „A trebuit să mergem și pe online. Înainte nici nu ne gândeam la varianta asta, nu aveam timp și a trebuit să activăm și această variantă. Cei de la birouri, de aici, sunt acum în mare parte acasă și vor să mănânce de la noi în continuare, și asta ne-a ajutat foarte tare. Numărul de clienți de acum față de o zi obișnuită de anul trecut? 70 față de 240!”

În plus, cele mai mari venituri le obțineau anul trecut la festivaluri.

Florin Itu, reprezentant Food-Truck Society: „Evenimentele fiind foarte multe și nu doar evenimente de street food, cât și marile festivaluri de muzică, aveau niște food court-uri generoase, uneori chiar cu sute de comercianți, care vindeau la aceste evenimente, care se întindeau pe toată perioada sezonului, undeva din aprilie până în octombrie. Fiecare weekend era ocupat, iar aceste evenimente generau peste 90% din venituri.”

Potrivit celor de la FOOD TRUCK SOCIETY, anul trecut, în România, erau aproximativ 400 de food truck-uri independente, care asigurau între 5.000 și 10.000 de locuri de muncă. Numărul angajaților este acum mult mai mic pentru că unii antreprenori au renunțat la genul acesta de afacere încă din perioada stării de urgență.