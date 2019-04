CAMERA ASCUNSĂ. Cum se desfășoară comerțul cu picioare de broască, sub nasul autorităților

Deşi în România puii de baltă sunt protejaţi prin lege, vânzarea acestora la negru se desfăşoară nestingherită. Autorităţile de mediu ştiu foarte bine că lipsa broaştelor duce la un dezechilibru important în natură, dar nu iau măsuri.

Aceste imagini au fost surprinse de activiştii Agent Green într-o mlaştină de lângă localitatea Comandău, judeţul Covasna. Picioarele din spate ale broaştelor sunt retezate pentru vânzare.

Un kilogram de picioruşe costă 50-70 de lei, iar prăjite se în restaurante cu 45 de lei porţia. La crâşma din sat aflăm unde îl găsim pe vânzător.

CAMERA ASCUNSĂ

"Două kilograme pot să dau acum.

Aveţi pe loc două kilograme?

Da!

Aţi mai avut?

Şi 20 de kile am vândut!

La un om?

Da! Am avut aproape 100 de kile.

Şi cu cât aţi dat?

50, 60, depinde.

Sunt unii care ia şi duce la doctor.

Cadou?

Da! Când am dus 3 kg de broască, doctorul a zis că mai bun ca 500 de lei!"

Broaştele din aceste imagini sunt strict protejate. Braconierii ştiu că încalcă legea, dar nu se tem de autorităţi.

CAMERA ASCUNSĂ

"Ştiţi că se zice că e specie protejată?

Da, ştiu... nu avem voie. Dar n-am avut problemă, doamnă.

Dar poliţia ştie?

Nu ştie.

Dar dacă trebuie, dăm şi lui un kilogram.

La poliţist?

Da!"

Potrivit legii, poliţia nu are competenţa să controleze, iar cei de la Agenţia de Mediu şi de la Gardă de Mediu Covasna, aflaţi în aceeaşi clădire, habar nu au.

Gheorghe Neagu, directorul Agenţiei de Mediu Brașov: Vai de mine, nu mai îmi arătaţi că eu, când văd, am văzut o singură dată şi am fugit!

Reporter: Dacă ştiţi că se întâmplă asta, în judeţul dumneavoastră, la Comandău, de ce nu faceţi nimic?

Gheorghe Neagu, directorul Agenţiei de Mediu Brașov: Păi, o să facem.

Reporter: Dumneavostra faceţi acum o hârtie, din partea Agenţiei de Mediu să o trimiteţi la parter la Garda de Mediu?

Gheorghe Neagu, directorul Agenţiei de Mediu Brașov: Da. Pentru că eu nu am atribuţii de control.

Reporter: Dar decât să faceţi o hârtie, până o scrieţi, o ştampilaţi, nu mai bine mergeţi la parter şi..

Gheorghe Neagu, directorul Agenţiei de Mediu Brașov: Nu, pentru cam vedeţi, să rămână ceva scris, vorbele se duc în vânt.

Şeful Gărzii de mediu pare şi el la fel de oripilat. Dar până acum n-a mişcat un deget.

Lucian Cândea, comisarul şef al Gărzii de Mediu Covasna: La noi în judeţ e prima oară când văd aşa ceva

Reporter: Oamenii aceia braconează de ani buni, şi sunt mulţi.

Lucian Cândea, comisarul şef al Gărzii de Mediu Covasna: Nu ştim.

Un celebru realizator de documentare a intrat în vizorul autorităţilor bulgare după ce în timpul unor filmări pe teritoriul ţării vecine a ucis, a gătit şi a mâncat o broască.

Potrivit legii, braconierii riscă închisoare de la 3 luni, la un an, sau amendă penală. Dar, în Covasna nu a existat până acum niciun caz de braconaj de broaşte cercetat.

